تامر حسني يشعل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية، وتكريم عبد المنعم والميرغني ومشرف (صور)

أقيم مساء اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري برئاسة د. أشرف زكي، على مسرح أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

أغنية حكاية مسرح

وشهد الحفل، رسائل حب وتكريم لنجوم ورموز المسرح المصري من يعقوب صنوع إلي سمير غانم ومحمد صبحي وعادل إمام من خلال أغنية "حكاية مسرح " التي قدمت ثلاث مرات متتالية، الأولى عبر الشاشة كـ"كليب" مصنوع بالذكاء الصناعي، يلتقي النجم تامر حسني خلاله بنجوم وفناني المسرح المصري.

ثم من خلال غناء تامر "لايف" لجمهور الافتتاح والثالثة عندما أعاد غنائها بمشاركة أكثر من 500 ممثل وممثلة من شباب الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان.

حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

الحفل بدأ بالسلام الوطني، ثم عرض فيلم قصير عن تاريخ المهرجان وأهم محطاته، وقدم حفل الافتتاح النجم أكرم حسني، الذي عبر عن سعادته بالتواجد في المهرجان، ووصفه بأنه أحد اهم الأحداث الفنية في مصر.

المكرمون في حفل الافتتاح

بعد ذلك صعد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية بالكامل إلى المسرح ليشاركوا في تقديم دروع التكريم، لثلاثة من كبار النجوم هم الفنان صبري عبد المنعم الذي دخل إلى المسرح على كرسي متحرك ونال الكثير من التصفيق، وكلمات المحبة.

وشكر "صبري" إدارة المهرجان على التكريم، وعلى تذكره وهو لا زال حيًا، ثم قدم للجمهور ابنته مريم التي تخرجت في المعهد الفنون المسرحية.

تلا ذلك تكريم النجم ضياء الميرغني الذي اكتفي بكلمة مقتضبة قال فيها انه فخور بمشواره الفني، وكيف شارك في أعمال فنية قدمت رسالة للمجتمع.

ثالث المكرمين كان النجم عبد الله مشرف الذي اكتفي بتوجيه التحية لزملائه وللجمهور.

