خارج الحدود

بيان من عائلات الرهائن الإسرائيليين بعد الإعلان عن اتفاق غزة

عائلات الرهائن
عائلات الرهائن

رحبت عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس بالاتفاق الجديد الذي تم التوقيع عليه لضمان إعادتهم، ووصفت هذا التطور بأنه "تقدم مهم وذو مغزى" نحو إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم.

وفي بيان نُشر عبر منصة إكس، قال منتدى عائلات الرهائن إن الاتفاق سيسمح للأحياء من الرهائن بالعودة إلى عائلاتهم، وللمتوفين بالعودة إلى إسرائيل لدفنهم بشكل لائق.

وجاء في البيان: "يمثل هذا خطوة مهمة وذات مغزى نحو إعادة الجميع إلى الوطن، لكن نضالنا لم ينته بعد ولن ينتهي حتى يعود خر رهينة".

وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطته للسلام.

وأعربت العائلات عن امتنانها لترامب وفريقه، مشيدة بـ"قيادتهم وتصميمهم" في تحقيق ما وصفوه بـ "الاختراق التاريخي".

وما زال نحو 48 رهينة محتجزين في قطاع غزة، بحسب التقارير الإسرائيلية، من بينهم 20 على قيد الحياة.

وأكد المنتدى أن على الحكومة الإسرائيلية أن تجتمع على الفور للمصادقة على الاتفاق، محذرا من أن أي تأخير قد يكلف الرهائن والجنود الإسرائيليين ثمنا باهظا.

وجاء في البيان أيضا: "واجبنا الأخلاقي والوطني هو إعادتهم جميعا، الأحياء منهم والأموات، فعودتهم ضرورية لشفاء وتعافي المجتمع الإسرائيلي بأسره. ولن نستريح حتى يعود آخر رهينة إلى الوطن".

