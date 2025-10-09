الخميس 09 أكتوبر 2025
حوادث

قرار من النيابة بشأن المتهمين بإحراق 4 سيارات في التجمع

حريق سيارة، فيتو
أمرت  نيابة القاهرة الجديدة بإجراء تحليل مخدرات لـ  3 مراهقين، متهمين باحراق 4 سيارات بالكامل بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أي إصابات بشرية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء ملاك السيارات المحترقة لسماع أقوالهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق في عدد من السيارات بأحد الشوارع، وانتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمكنت الأخيرة من السيطرة على النيران.


وكشفت التحريات أن المتهمين أضرموا النار تحت سطح إحدى السيارات على سبيل المزاح، إلا أن وجود بعض البنزين على الأرض أدى إلى اشتعال النيران بسرعة وامتدادها لتشمل 4 سيارات بالكامل.


تم القبض على المراهقين المتسببين في الواقعة، وتحرر محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق لمعرفة التفاصيل كاملة.

الجريدة الرسمية
