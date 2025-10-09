الخميس 09 أكتوبر 2025
حوادث

المعمل الجنائي: ماس كهربائي بالبطارية وراء حريق توك توك في السلام

كشف تقرير  المعمل الجنائي حول حريق نشب داخل مركبة توك توك أمام مدرسة قباء الابتدائية بطريق 100 بمدينة السلام، مما أسفر عن إصابة قائدها بحروق وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ان ماسا كهربائيا بالبطارية وراء اندلاع النيران وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.   

حريق توك توك بالسلام 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي  بنشوب حريق في توك توك أمام مدرسة قباء الابتدائية بطريق 100 بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق. 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة قائدها بحروق وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

وبالفحص تبين تفحم مركبة التوك توك وجاري تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.   

مدرسة قباء الابتدائية مدينة السلام حريق توك توك بالسلام غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة ت قسم شرطة السلام أول النيابة العامة

