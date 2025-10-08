الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

المعاينة تكشف ملابسات حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين (صور)

حريق مخزن قطع غيار
حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات وامتد لعقارين في منطقة الحرفيين بمدينة السلام، إن النيران التهمت جميع محتويات المخزن.

وأضافت المعاينة إن مخزن قطع غيار سيارات الذى اندلعت بداخله النيران بعقار على مساحة 400 متر مكون من طابق أرضى و3 طوابق غير مرخص، وامتدت النيران إلى عقار رقم 5 سكنى مكون من أرضى و9 طوابق مجاور للمخزن قطع غيار السيارات.

حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين
حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين

وأشارت المعاينة إن النيران التهمت غرفة نوم بشقة سكنية بالطابق السادس فوق الأرضى وغرفة نوم بشقة سكنية بالطابق السابع فوق الأرضى بذات العقار.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات وامتد لعقارين في منطقة الحرفيين بمدينة السلام.

حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين
حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين


ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات إطفاء إضافية وخزانين مياه لإخماد الحريق الذي نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات في منطقة الحرفيين بمدينة السلام ومنع خطر امتداده إلى المجاورات.

حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين
حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين

حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين في السلام

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين
حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

