حبس قائد سيارة ملاكي دهس شخصا ولاذ بالفرار في شرم الشيخ

أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة ملاكي بتهمة دهس شخص مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بجسده فى شرم الشيخ بجنوب سيناء، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يفيد بتضرر أحد الأشخاص من قيام سيارة ملاكي بالاصطدام به حال سيره بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ بجنوب سيناء ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 سبتمبر الماضى تلقى قسم شرطة أول شرم الشيخ بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم إصطدمت به سيارة ملاكي مجهولة ولاذ قائدها بالفرار، مما أدى لحدوث إصابته بكسور وكدمات متفرقة

تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد وعلل هروبه خشية المساءلة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.