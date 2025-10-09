محافظ الأقصر يوجه بصرف إعانات عاجلة لمصابي وضحايا حادث الصحراوي الغربي

أعلنت محافظة الأقصر في بيان رسمي لها تقرر صرف إعانات فورية وعاجلة للمصابين وأسر المتوفين في الحادث المروع الذي وقع مساء الأربعاء، على الطريق الصحراوي الغربي أمام نجع البركة بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

حادث الصحراوي الغربي بالأقصر

وأكد محمد محمود جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه سيتم صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى في حال كونه رب الأسرة، و25 ألف جنيه للمتوفى في حال كونه أحد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تعويضات مالية عاجلة للمصابين وفق حالة كل منهم.

يذكر أن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر كان قد توجه إلى مجمع الأقصر الطبي فور وقوع الحادث لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث يرقد العدد الأكبر منهم بالمجمع، بينما يتلقى آخرون العلاج في مستشفى الكرنك الدولي، وذلك برفقة الدكتور محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

