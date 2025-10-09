الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يوجه بصرف إعانات عاجلة لمصابي وضحايا حادث الصحراوي الغربي

محافظ الأقصر يوجه
محافظ الأقصر يوجه بصرف إعانات لمصابي وضحايا الحادث، فيتو

أعلنت محافظة الأقصر في بيان رسمي لها تقرر صرف إعانات فورية وعاجلة للمصابين وأسر المتوفين في الحادث المروع الذي وقع مساء الأربعاء، على الطريق الصحراوي الغربي أمام نجع البركة بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

حادث الصحراوي الغربي بالأقصر 

وأكد محمد محمود جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه سيتم صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى في حال كونه رب الأسرة، و25 ألف جنيه للمتوفى في حال كونه أحد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تعويضات مالية عاجلة للمصابين وفق حالة كل منهم.

يذكر أن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر كان قد توجه إلى مجمع الأقصر الطبي فور وقوع الحادث لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث يرقد العدد الأكبر منهم بالمجمع، بينما يتلقى آخرون العلاج في مستشفى الكرنك الدولي، وذلك برفقة الدكتور محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظة الأقصر حادث صحراوي الأقصر حادث صحراوي الأقصر الغربي حادث صحراوي صحراوي الأقصر الغربي

مواد متعلقة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي الأقصر الغربي لـ 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين

محافظ الأقصر يتفقد مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي (صور)

مصرع وإصابة 22 شخصا في حادث على الطريق الصحراوي الغربي بالأقصر (صور)

الأكثر قراءة

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

بيان أمريكي مرتقب بشأن التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة

انخفاض البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي الأقصر الغربي لـ 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بحدوث تغيير إيجابي

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام لا يبدأ بالعدوان ويحفظ حق الإنسان في الدفاع عن وطنه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام