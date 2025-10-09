سيد درويش، قصة فنان الشعب مع جليلة العالمة ولغز حول وفاته الغامضة

فى أكتوبر عام 1966 عرض الفيلم العربى سيد درويش الذى يحكى بعضا من السيرة الذاتية لفنان الشعب سيد درويش الصوت المصرى الخالص منذ ولادته بحى كوم الدكة حتى رحيله المفاجئ عام 1923، عن قصة محمد مصطفى سامى وإخراج أحمد بدرخان وانتاج سيد درويش ، بطولة كرم مطاوع وهند رستم وزيزى مصطفى، اسماعيل شبانة، أمين الهنيدى، وهانى شاكر الذى أدى دور سيد درويش وهو صغيرا.



يتناول فيلم سيد درويش قصة طفولة المبدع الموسيقى وصاحب الألحان الشرقية الأصيلة ووطنيته خلال أحداث ثورة 1919 وزواجه الأول وعلاقته بالراقصة جليلة وقد نال الفيلم جائزة أحسن فيلم من مهرجان المركز الكاثوليكي في مصر في عام 1967.

كرم مطاوع فى فيلم سيد درويش



كانت أولى المشكلات التى واجهت المخرج أحمد بدرخان فى اعداد الفيلم هو البحث عن بطل يقوم بدور سيد درويش فظهرت عدة ترشيحات كانت البداية اختيار المخرج حسن الإمام لأداء الدور لوجود شبها بينهما وكان على استعداد لأداء الدور متطوعا بدون أجر، ورشح للدور زكريا الحجاوى الذى كان يمكنه الغناء فى نفس الوقت، ثم اتجهت الأنظار الى المطرب عادل مأمون خاصة وأنه قدم من قبل دور عبده الحامولى فى فيلم " ألمظ " ويجمع بين التمثيل والغناء لكن رفض المخرج لأنه انطبع فى ذهن المشاهد فى صورة عبده الحامولى، ورشح صلاح أبو سيف المطرب محرم فؤاد لكنه كان فى بداياته ولن يستطيع القيام بالدور،

احمد بدرخان يعترض على كرم مطاوع



ورشح الإنتاج بعد ذلك الموسيقى حسن درويش ابن الموسيقار سيد درويش الأصغر، إلا أنه كان لم يسبق له التمثيل من قبل، ثم كان اختيار المطرب الملحن محمد نوح خاصة أنه قدم دور سيد درويش فى مسرحية لمسرح التليفزيون حتى استقر الرأى على كرم مطاوع المخرج والممثل المسرحى وعارض مخرج الفيلم أحمد بدرخان فى أول الأمر، لكنه بعد أن أجرى عدة تجارب لكرم فى الصوت والصورة، تحمس له، ودارت الكاميرا، وخرج الفيلم الى النور.



كان تصوير نهاية سيد درويش من أصعب مشاهد الفيلم حيث رأى المخرج أن المخدرات قتلته عن طريق صديقته جليلة العالمة ورفضت أسرة درويش هذا الرأى فكان اللجوء الى القضاء وكتبت الصحافة تقول :كانت جليلة أهم النساء فى حياة عبقرى النغم وصانع ثورة الموسيقى العربية سيد درويش، عرفها عندما حتمت عليه ظروف الحياة أن يذهب ليغنى فى حى الغانيات بالإسكندرية، فذهب إلى هناك بأمل أن یکسب قروشا أكثر من تلك التى كان قد جمعها بعد وصلاته الغنائية فى المقاهى ويقتسمها مع افراد التخت الموسيقى.



عن دورها فى فيلم سيد درويش تقول الفنانة هند رستم:"اعتذرت عن عدم القيام بهذا الدور فى بداية الأمر.. قلت لهم إننى مشغولة فى فيلمين وتعبانة ومحتاجة لراحة، وقالوا لى: ننتظر حتى ترتاحى.. وأعجبنى إصرارهم، وجدت أن جليلة هى المرأة التى أحبها سيد درويش وهى التى يغنى لها ويلحن لكنها خانته ومعنى هذا أنها لم تحبه لكنها أحبت المال اكثر وقبلت الدور، وكان من الأدوار الهامة التى قمت بها.

موسوعة السينما الافريقية

استفسر عن دور ام كلثوم



ووفقا لموسوعة السينما العربية التى وضعها الناقد السينمائى محمود قاسم، أحد أهم الأعمال الفنية التى تحدثت عن المبدع سيد درويش، وتناولت حياته بصورة أقرب إلى الواقعية، إلا أن الفيلم شهد العديد من الصعوبات والتحديات على مستوى الموضوع نفسه الخاص بالفيلم، وعلى مستوى الأبطال، حيث كانت المعاناة الأكبر فى اختيار البطل إلى جانب ما كان يُثار حول وفاة سيد درويش نفسها.

وصف النقاد لرئيس الحرير



وصف النقاد فيلم سيد درويش أنه لم يتناول الحياة الإبداعية لسيد درويش لكنه تناولها من الناحية الاجتماعية فقط فقد ركز بشكل كبير على علاقته وقصة حبه للراقصة جليلة التى لعبت دورها هند رستم وكان التركيز على تناوله مخدر الحشيش.

هانى شاكر الطفل الذى ادى به المخرج دور الشيخ سيد وهو صغيرا



من النقد أيضا أن الفيلم لم يتناول موسيقاه التى تجاوزت 200 لحن ولذلك فهو لا يعتبر علامة من علامات الأفلام التى تتناول السيرة الذاتية وخصائصها وفى النهاية كان يجب أن يكون قريبا من شخصية سيد درويش المبدع الفنان وأيضا الإنسان بدلا من تضمنه المخدرات فى حياته وخاصة أنه كان يحارب الكيف والمخدرات فى أغنياته حين قال (مصر عايزة جماعة فايقين).

جبرنى الستينات يعترض

وفى كتابه جبرتى الستينات كتب الأديب الدكتور يوسف إدريس عن فيلم سيد درويش يقول: كان تجسيد قصة سيد درويش مفاجأة لى فبعد سكوت طويل قدم لنا المخرج أحمد بدرخان قصة جيدة معروضة بأبسط وأحسن ما تعرض له قصة من هذا النوع، بالرغم من ان كرم مطاوع كان موفقا فى هذا الدور.



فكان أروع ما استطاع السيناريو تحقيقه هو قصة الحب بين سيد درويش والعالمة جليلة التى قامت بها الممثلة القديرة هند رستم، لكنه لم يتعمق فى حياة سيد درويش وأزماته وهو الفنان المجدد الذى غير من وجه الموسيقى فى بدايات القرن الماضى لكن جاء كاللافلام التسجيلية فى تسجيل حياته مركزا على دور المخدرات فى رحيله المفاجئ.

فيلم سيد درويش



كما كتب الكاتب احمد بهاء الدين ردا ما ذكره الفيلم ان سيد درويش مات بسبب تعاطيه المخدرات فقال: اكد المخرج أحمد بدرخان فى فيلم سيد درويش تعاطى سيد درويش للمخدرات التى رحل بسببها حيث افاد بدرخان ان كل ماجاء بالفيلم هو التاريخ كل التاريخ ولا شئ غير التاريخ، الا انه بعد الهجوم على الفيلم عاد وتنصل مما قاله والقى بالمسئولية على السيناريو والانتاج،

بهاء يسأل عن حقيقة وفاة الشيخ



واضاف بهاء مستندا الى خطاب كتبه الدكتور على حسن الذى تولى علاج سيد درويش فى مرضه الاخير ونشره الصحفى محمد التابعى يتضمن اصابة الشيخ سيد بنزلة شعبية حادة كانت سببا فى وفاته المفاجأة وانه زاره ليلة وفاته وفهم منه ان السم دس له فى قدح من الشاى، وهو ما أكده صديقه محمد خاطر فقال انه صباح يوم الرحيل قال له الشيخ سيد اذا مت فاعلم ان سيدة كامب شيزار هى التى قتلتنى، كما يحكى نقلا عن المؤلف يونس القاضى أن احدى صديقاته اعطته حقنة مورفين ثم تركته فى الهواء فأصيب بنزلة شعبية أودت بحياته.



وفى النهاية يتساءل الكاتب أحمد بهاء الدين أين الحقيقة من كل ذلك، ولماذا نأخذ بأضعف الاقوال..



