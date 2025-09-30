الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
كليوباترا ضيفة الليلة 16 من ليالى اللغة العربية بمسرح سيد درويش

مسرحية كليوباترا
مسرحية كليوباترا لـ وليم شكسبير

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام وبالتعاون مع منتدى الشعر والفنون بجامعة الاسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة أمسية ثقافية تأتى في إطار فعاليات وزارة الثقافة التنويرية وتحمل الرقم 16 في سلسلة ليالى اللغة العربية وتقام ضمن نشاط الأوبرا الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى وتحمل عنوان كليوباترا عروس الشرق وذلك فى السابعة مساء الخميس 2 أكتوبر على مسرح سيد درويش أوبرا.

 

كليوباترا بين شوقي وشكسبير

وخلالها يتم تناول المسرحيتين الشهيرتين مصرع كليوباترا لـ أمير الشعراء أحمد شوقى وكليوباترا للشاعر الإنجليزى وليم شكسبير وتحليل رؤية العملين نحو الشخصية التاريخية حيث ركزت مسرحية شوقي على الأيام الأخيرة في حياة الملكة وعزة نفسها ورفضها الهزيمة حتى اتخاذها قرار الإنتحار بشجاعة لتقضى نحبها كملكة على عرش مصر، بينما جاءت رؤية شكسبير لكليوباترا امتدادًا لوجهة النظر الأوروبية التى تنكر أحيانًا شخصية الملكة المصرية وتتمسك بالصورة الإغريقية المرسومة لها.

تشمل الأمسية فقرة فنية لكورال جامعة الإسكندرية بقيادة الدكتورة شريهان الحدينى ومن إعداد وإشراف الدكتورة نجوى صابر، تأليف ومعالجة درامية دكتور محمد مخيمر ومن إخراج محمد بهجت وإشراف شهاب محروس مدير عام رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.

