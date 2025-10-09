الأمم المتحدة ترحب بإعلان اتفاق غزة وتؤكد استعدادها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الصراع في قطاع غزة، مؤكدًا استعداد المنظمة الدولية لدعم تنفيذ الاتفاق وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.



وقال جوتيريش في بيان: "أرحب بإعلان اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، استنادًا إلى المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستدعم التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وستعمل على زيادة حجم المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان القطاع، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إعادة إعمار غزة.



دعا الأمين العام جميع الأطراف المعنية إلى اغتنام "هذه الفرصة المهمة لرسم مسار سياسي موثوق يفضي إلى إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق حل الدولتين الذي يضمن العيش في سلام وأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، مضيفًا أن "الرهانات هذه المرة مرتفعة للغاية"، ومؤكدًا أن الأمم المتحدة "ستواصل دعم أي مبادرة تهدف إلى ترسيخ السلام الدائم في الشرق الأوسط".



وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.

وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًّا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".



وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".



من جانبها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.



وقالت الحركة في بيان: "بعد مفاوضات مسؤولة وجادة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، تعلن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.