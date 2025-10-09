الخميس 09 أكتوبر 2025
اليوم، منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه المغرب وديا

منتخب مصر المشارك
يدخل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، تجربة ودية قوية، اليوم الخميس، عندما يواجه نظيره المنتخب المغربي، في اللقاء الذي يجمعهما على إستاد البشير بمدينة المحمدية المغربية، في إطار استعدادات كل منهما لبطولة كأس العرب بقطر.

 

منتخب مصر يختتم تحضيراته لودية المغرب

واختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، تدريباته مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نظيره المغربي وديًّا.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجوانب الفنية والتكتيكية، مؤكدًا جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة، التي تعد تجربة قوية قبل انطلاق منافسات كأس العرب في ديسمبر المقبل بقطر.

حلمي طولان مع أحمد حسن، فيتو
موعد مباراة مصر والمغرب

تنطلق مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره المغربي، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت المغرب، ولم يتأكد إذاعة المباراة تليفزيونيًّا من عدمه.

 

منتخب مصر يستعد لكأس العرب

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ودية ثانية أمام منتخب البحرين يوم الأحد المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار استعداداته لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر في رحلة المغرب، فيتو
25 لاعبا قوام بعثة منتخب مصر في المغرب

وتضم بعثة منتخب مصر المتواجدة في المغرب 25 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، وزلاكة للإصابة.

