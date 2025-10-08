اختيار الغسول المناسب للبشرة خطوة أساسية في أي روتين عناية ناجح، لأن الغسول هو أول وسيلة لتنظيف الوجه من الأتربة والزيوت والشوائب التي تتراكم على مدار اليوم.

ومع أن مهمة الغسول تبدو بسيطة، إلا أن اختيار النوع الخاطئ يمكن أن يسبب جفاف، أو زيادة في الإفرازات الدهنية، أو حتى ظهور الحبوب والتهيج، لذلك من المهم معرفة نوع البشرة جيدا وفهم احتياجاتها قبل شراء أي منتج.

أنواع البشرة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، أنه قبل أن تختاري الغسول، يجب أن تعرفي نوع بشرتك، وهناك خمسة أنواع رئيسية من البشرة، منها:-

البشرة الدهنية، وهى تفرز الزيوت بكثرة، وتظهر عليها لمعة مستمرة خاصة في منطقة الأنف والجبهة والذقن، كما أنها عرضة لظهور الحبوب والرؤوس السوداء. البشرة الجافة، وتفتقر إلى الترطيب الطبيعي، وتشعر صاحبتها أحيانا بالشد بعد الغسل، وقد تظهر قشور بسيطة أو ملمس خشن. البشرة المختلطة، وتجمع بين الجافة والدهنية، إذ تكون منطقة الـT (الجبهة والأنف والذقن) دهنية، بينما الخدود جافة. البشرة الحساسة، وتتفاعل بسرعة مع المنتجات أو العوامل الخارجية، فتظهر عليها احمرار أو حكة أو تهيج. البشرة العادية، وهي المتوازنة، لا تعاني من جفاف أو دهون زائدة، وتبدو ناعمة ونضرة بطبيعتها.

كيفية اختيار الغسول المناسب لبشرتك

كيفية اختيار الغسول حسب نوع البشرة

وأضافت نادية، أنه يجب اختيار الغسول على نسبة نوع البشرة، وذلك على النحو التالي:-

- للبشرة الدهنية:

استخدمي غسول يحتوي على مكونات تمتص الزيوت الزائدة مثل حمض الساليسيليك أو النياسيناميد.

يفضل أن يكون الغسول جل أو رغوي، لأنه ينظف بعمق دون أن يثقل البشرة.

تجنبي الغسولات الكريمية لأنها قد تزيد من لمعان الوجه.

من الأمثلة الجيدة، الغسولات المخصصة لعلاج الحبوب وتنظيم إفراز الزيوت.

للبشرة الجافة:

اختاري غسول كريمي أو حليبي، يحتوي على مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك، أو الجلسرين أو زيت اللوز.

تجنبي الغسولات التي تحتوي على كحول أو عطور قوية لأنها تزيد الجفاف.

استخدمي الماء الفاتر وليس الساخن عند الغسل، لأنه يحافظ على الترطيب الطبيعي للبشرة.

- للبشرة الحساسة:

استخدمي غسول لطيف خالي من الكبريتات والعطور، ويفضل أن يكون مخصص للبشرة الحساسة.

المكونات المهدئة مثل ماء الورد، والألوفيرا، والبابونج مثالية لها.

اختبري الغسول على منطقة صغيرة من الوجه قبل الاستخدام الكامل لتجنب التهيج.

- للبشرة المختلطة:

استخدمي غسول متوازن ينظف الدهون من منطقة الـT دون أن يسبب جفاف للخدود.

يمكن أن يكون الغسول الجل المرطب هو الأنسب، أو يمكنك استخدام نوعين مختلفين غسول للبشرة الدهنية لمنطقة الأنف والجبهة، وآخر مرطب للخدود.

- للبشرة العادية:

يمكن استخدام معظم أنواع الغسولات اللطيفة التي تحافظ على التوازن الطبيعي.

اختاري غسول معتدل يحتوي على مكونات طبيعية ويمنح بشرتك النعومة والنضارة.

نصائح مهمة عند استخدام الغسول

وتابع، أنه يجب اتباع بعض النصائح عند استخدام غسول البشرة، منها:-

اغسلي وجهك مرتين يوميا فقط صباحا ومساء، فالإفراط في التنظيف قد يتلف الحاجز الطبيعي للبشرة.

استخدمي الماء الفاتر بدلا من الساخن، لأنه يحافظ على ترطيب البشرة.

جففي وجهك بلطف باستخدام منشفة قطنية ناعمة، دون فرك.

طبقي التونر أو المرطب مباشرة بعد الغسل للحفاظ على الترطيب والتوازن.

غيري الغسول حسب تغير الفصول، فمثلا في الشتاء تحتاج البشرة إلى منتجات أكثر ترطيبا، بينما في الصيف يفضل الغسول المنعش والمزيل للدهون.

