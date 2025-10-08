الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الأربعاء وأداء الأسواق الخليجية، والتى مازال التباين يغلب على أدائها.


ففي المملكة العربية السعودية


ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% وتقدر بـ 10 نقاط ليصل إلى 11590 نقطة بقيم تداول تجاوزت 6 مليارات ريال.


وفى الكويت


انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 1.15% وتقدر بـ 101 نقطة ليصل إلى 8724 نقطة بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.


وفى الإمارات


تواجدت مؤشرات الأسواق فى المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبى بنسبة 0.11% وتقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 5945 نقطة.


كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبى بنسبة 0.13% وتقدر بـ 13 نقطة ليصل إلى 10094 نقطة وسط قيم تداول إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.

