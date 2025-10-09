محاولة فاشلة، حبس عاطل وسيدة تعديا على عامل بمحل هواتف بالمنوفية

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على عامل بمحل هواتف محمولة ومحاولتهما سرقته بمحافظة المنوفية.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من تحديد وضبط شخص وسيدة ظهرا بمقطع فيديو أثناء تعديهما على أحد العاملين بمحل هواتف محمولة بمحافظة المنوفية ومحاولتهما سرقته قبل أن يلوذا بالفرار دون إتمام الجريمة.

بالفحص تبين أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة، وبسؤال العامل المعتدى عليه أكد عدم قيامه بالإبلاغ بعد تمكنه من مقاومتهما وإفشال محاولة السرقة.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط المتهمين (عاطل وسيدة – مقيمان بالمنوفية)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

