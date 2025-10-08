ترامب: المفاوضات مع حماس تجري بشكل جيد والاتفاق بات وشيكا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء، إن اتفاق غزة بات قريبا جدا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "ربما سأذهب إلي مصر يوم الأحد"، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

المفاوضات مع حماس تجري بشكل جيد

وأضاف ترامب: "المفاوضات مع حماس تجري بشكل جيد.. الأمر وشيك جدا.. كل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر وهذا لم يحدث من قبل".

وتابع ترامب: "نحن نقترب للغاية من اتفاق بين إسرائيل وحماس".

