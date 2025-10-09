حبس شخص وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس شخص وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مادي من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية في الإسكندرية.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص وسيدة "لها معلومات جنائية" لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مادي من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالإعلان عبر الإنترنت عن ممارسة الفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية دون تمييز، في مخالفة صريحة للقانون والأخلاق العامة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان تبين من الفحص الفني احتواؤهما على آثار ودلائل رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامي وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الوقائع محل التحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

