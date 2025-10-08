ضبط مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية يعيد تعبئة وتدوير زيوت السيارات بعلامات تجارية مقلدة

قاد اليوم المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، حملة على المخازن، بمشاركة إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة ونبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشى الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحى شرق.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص يقوم بإعادة تعبئة وتدوير زيوت السيارات داخل جراكن تحمل علامات تجارية مقلدة.

وتم ضبط كمية٩٠٠٠ لتر زيت سيارات سائب معاد تدويره داخل تنكات، وكمية ٣٠٠٠ لتر زيت داخل جراكن معبأة تحمل علامات تجارية مقلدة و٦٥٠ جركن فارغ معد للبيع، و٣٠٠٠ أستيكر لعلامات تجارية مقلدة، عدد واحد ماكينة طباعة، عدد واحد ما كينة تغليف، وتم غلق وتشميع المكان بمعرفة حي شرق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.