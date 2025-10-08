الأربعاء 08 أكتوبر 2025
ضبط مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية يعيد تعبئة وتدوير زيوت السيارات بعلامات تجارية مقلدة

قاد اليوم المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، حملة على المخازن، بمشاركة إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة ونبيل عسكر ومحمود رضوان  مفتشى الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحى شرق.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص يقوم بإعادة تعبئة وتدوير زيوت السيارات داخل جراكن تحمل علامات تجارية مقلدة.

 

وتم ضبط كمية٩٠٠٠ لتر زيت سيارات سائب معاد تدويره داخل تنكات، وكمية ٣٠٠٠ لتر زيت داخل جراكن معبأة تحمل علامات تجارية مقلدة و٦٥٠ جركن فارغ معد للبيع، و٣٠٠٠ أستيكر لعلامات تجارية مقلدة، عدد واحد ماكينة طباعة، عدد واحد  ما كينة تغليف، وتم غلق وتشميع المكان بمعرفة حي شرق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

 

