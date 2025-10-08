بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي الأقصر الغربي لـ 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي الغربي أمام نجع البركة بمركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر، إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

استقبلت مستشفى الأقصر للمجمع الطبي الدولي جثمانين كلام من «محمد عبدالحميد محمد 42 عاما من إسنا، و حمدي محمد عبدالعزيز محمد 45 عاما من إسنا، ووصول 4 جثث مجهولة الهوية».

و المصابين هم «سندرا صلاح اديب، ميره صالح اديب ، دولاجى صلاح اديب، اسامه نصر الدين احمد، صلاح اديب بطرس، ميرفت لمعة ياخوم، عبد الرحمن محمد أبو النجا، حماده محمد محمد طه، عبود دسوقى احمد، حسام بدرى، محمد حسن أحمد على، جولى صلاح، شريف عرفه صالح، حسام بدوى حسن، ناجح مبروك محمد، احمد عيد على، السعدى ايمن، محمود سعيد مصطفى.

حادث صحراوي الأقصر الغربي اليوم

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر زار مجمع الأقصر الطبي لمتابعة حالة المصابين والاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ورافق محافظ الأقصر خلال الزيارة الدكتور محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حيث تفقدا غرف المصابين مجمع الأقصر الطبي، ووجها بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية على مدار الساعة، حيث يرقد المصابين ما بين مجمع الأقصر الطبي ومستشفى الكرنك الدولي.

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بصرف إعانات فورية وعاجلة لأسر المتوفين والمصابين في الحادث، مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جانب أسر الضحايا وتعمل على تقديم الدعم اللازم لهم في هذا الظرف الأليم.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

