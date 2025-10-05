ارتفاع ملحوظ في منسوب مياه النيل في الأقصر (بث مباشر)

قدمت «بوابة فيتو» بثا مباشرا من أعلى محور اللواء سمير فرج شمال محافظة الأقصر رصدت فيه ارتفاع طفيف في منسوب مياه نهر النيل وغمر جزئي للأراضي الزراعية من طرح النهر.

ارتفاع منسوب مياه نهر النيل

وقال المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، إنه يتم المتابعة لحظيا لنسب تغيرات منسوب مياه نهر النيل وحتى الآن الأوضاع مستقرة وآمنة تمامًا.

وتواصل غرفة العمليات بديوان عام محافظة الأقصر رفع حالة الطوارئ ضمن الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي طارئ، بعد ارتفاع منسوب مياه نهر النيل في محافظة المنوفية.



وأفاد مصدر بهندسة ري الأقصر أن هناك تنسيقا شاملا مع كافة المحافظات المتوقع ارتفاع منسوب المياه فيها بعد صدور تحذيرات من وزارة التنمية المحلية في 15 محافظة، من بينها محافظة الأقصر، للمتابعة المستمرة لتداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ عدة أيام.

وأكد المصدر لـ«فيتو» أنه الأقصر لم تشهد ارتفاعا في منسوب مياه نهر النيل منذ بناء السد العالي في أسوان 1970 ميلاديا، والذي أصبح بوابة مصر الجنوبية لحمايتها من مخاطر الفيضانات، مشيرا إلى أنه ضمن الإجراءات الاستباقية يجرى حصر شامل للأماكن المتوقع تعرضها للغمر بالمياه لمناطق طرح النهر، حال تفاقم الأوضاع بعد المجريات الأخيرة التي تحدث بسبب افتتاح سد النهضة في إثيوبيا.

