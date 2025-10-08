وزير المالية: 50% من حصيلة تخارج الدولة من المشروعات يوجه لسداد الديون

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاستثمار الخاص يمثل أهم مؤشر اقتصادي يعكس نظرة الأسواق لمصر، موضحًا أن المستثمر لا يجامل أحدًا بأمواله وإنما يبحث عن بيئة تحقق له عائدًا مضمونًا.

تخارج الدولة من بعض المشروعات وطرحها للقطاع الخاص

وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تخارج الدولة من بعض المشروعات وطرحها للقطاع الخاص يعد من اشتراطات صندوق النقد الدولي إلى جانب ملف الدين العام، لافتًا إلى أنه يتفق مع الصندوق في ضرورة التعامل مع الدين بجدية أكبر.

الدين نحن من نقترضه لكن أبناءنا هم من سيدفعون ثمنه

وقال: "الدين نحن من نقترضه، لكن أبناءنا هم من سيدفعون ثمنه، ولذلك خفض الدين يجب أن يكون توجهًا استراتيجيًا للدولة".

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، حيث ذهبت معظم حصيلة صفقة رأس الحكمة إلى خفض الدين، معتبرًا ذلك انحيازًا واضحًا من الدولة لمعالجة هذا الملف.

وكشف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 96% في عام 2023، وتراجعت إلى 86% في يوليو الماضي، متوقعًا أن تنخفض إلى أقل من 80% بنهاية العام الجاري. وشدد على أن الدولة تعمل حاليًا على سداد ديونها بمعدل يفوق الاقتراض.

كما أعلن كجوك أن الحكومة تسوق لفكرة مبادلة المديونية بالاستثمار، وقد بدأت بالفعل خطوات في هذا الاتجاه مع الصين وعدد من الشركاء الدوليين. وأكد أن 50% من حصيلة أي عملية تخارج من المشروعات المملوكة للدولة يتم توجيهها مباشرة لخفض الدين العام.

