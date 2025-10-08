وزير فلسطيني: لا بديل عن "السلطة" في غزة ونعوّل على مؤتمر الإعمار بالقاهرة

أكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أنه لا بديل عن السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، مشددًا على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تمر عبر مؤسسات السلطة الشرعية باعتبارها الممثل الرسمي لـ الشعب الفلسطيني.

وقال الوزير إن "السلطة تمتلك الخبرة والإمكانات الإدارية اللازمة لإعادة الحياة إلى القطاع بعد سنوات من الدمار والحصار"، مضيفًا أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة موحدة وجهدًا وطنيًا جامعًا.

خطة واضحة لإعادة الإعمار

وأوضح الوزير أن هناك خطة فلسطينية شاملة وواضحة لـ إعادة إعمار غزة، تتضمن إعادة بناء البنية التحتية، والمساكن المدمرة، وشبكات المياه والكهرباء، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا لتأمين التمويل والمواد اللازمة.



وأضاف أن مئات الآلاف من الأطنان من النفايات والركام ما زالت تغطي مناطق واسعة من القطاع، ما يجعل عملية الإعمار تحديًا بيئيًا وإنسانيًا كبيرًا يحتاج إلى دعم تقني ولوجستي من الدول والمنظمات الدولية.

مؤتمر القاهرة.. نافذة أمل جديدة

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الفلسطينية تُعوّل على مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن القاهرة تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني، ومتابعة تنفيذ التعهدات المالية والإنسانية.

انتهاكات في الضفة ومعوقات على الأرض

ولفت الوزير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير المخيمات في الضفة الغربية، في وقت تعمل فيه مؤسسات الحكم المحلي على تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني رغم المعوقات الإسرائيلية المستمرة.



وأكد أن البلديات والهيئات المحلية تبذل جهودًا استثنائية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في ظل نقص الموارد ومنع دخول المعدات والمواد الحيوية من قبل سلطات الاحتلال.

