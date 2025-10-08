الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل

إسبانيا، فيتو
إسبانيا، فيتو

صادق البرلمان الإسباني بأغلبية أعضائه على قانون جديد يقضي بحظر تجارة الأسلحة بين إسبانيا وإسرائيل، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها تحوّل لافت في الموقف الإسباني من الحرب على غزة.
وينص القانون على تعليق جميع تراخيص تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية بين الجانبين، إلى حين التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين.

خلفيات سياسية وإنسانية

وجاء التصويت بعد نقاشات حادة داخل البرلمان الإسباني، حيث دعا نواب كتل يسارية ويسار الوسط إلى وقف أي تعاون عسكري مع تل أبيب، معتبرين أن استمرار تصدير الأسلحة "يتناقض مع القيم الأوروبية" في ظل ما وصفوه بـ"الانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين في غزة".
وأكّد مؤيدو القرار أن الحظر يمثل رسالة تضامن واضحة مع الشعب الفلسطيني، ودعوة لبقية الدول الأوروبية إلى اتباع موقف مماثل.

انتقادات وتحذيرات من تداعيات دبلوماسية

في المقابل، حذّرت بعض الكتل المحافظة من أن الخطوة قد تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين مدريد وتل أبيب، خاصة في مجالات التعاون الأمني والاستخباراتي.
ورأت هذه الأطراف أن القانون "رمزي أكثر منه عملي"، لكنه قد يُستغل سياسيًا من قبل أطراف إقليمية، معتبرة أن مدريد كان يمكنها الضغط عبر القنوات الدبلوماسية بدل اللجوء إلى المقاطعة العسكرية.

مدريد تؤكد التزامها بالشرعية الدولية

وعقب التصويت، أكدت الحكومة الإسبانية في بيان أن القرار يأتي انسجامًا مع التزامات إسبانيا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مدريد "ستظل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرلمان الإسبانى اسبانيا مدريد تل أبيب إسرائيل

مواد متعلقة

إسبانيا تعتزم تقديم شكوى أمام الجنائية الدولية بأحداث أسطول الصمود

ترحيل 29 مشاركا في أسطول الصمود من إسرائيل إلى إسبانيا

ملك إسبانيا: الاعتراف بفلسطين خطوة نحو السلام العادل وهذا ما نطلبه من إسرائيل

مكتب نتنياهو: تصريح رئيس وزراء إسبانيا تهديد لنا بالإبادة

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، بوركينا فاسو يفوز على سيراليون 0/1 بتصفيات كأس العالم

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026

منتخب مصر يتأهل رسميا لكأس العالم 2026 بثلاثية أمام جيبوتي (صور)

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

3 أرقام قياسية لـ حسام حسن بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم، وما سر تأنيثه؟

هل يجوز دخول الحمام وشنطة المعتمر فيها مصحف؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads