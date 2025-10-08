الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية الاحتلال: نرفض تدويل الصراع ولا ترتيبات في غزة دون موافقة إسرائيل

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن إسرائيل لن توافق على تدويل الصراع أو فرض ترتيبات دولية بشأن قطاع غزة، مشددًا على أن أي نقاشات أو مقترحات تجري خارج إرادتها لن تكون ملزمة لتل أبيب.


وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: "يمكن للمشاركين في الاجتماعات الدولية مناقشة ما يشاؤون، لكن لن تُصاغ أي ترتيبات في غزة دون موافقة إسرائيل"، في إشارة إلى الجهود السياسية التي تقودها بعض العواصم الأوروبية والعربية لإيجاد تسوية للوضع في القطاع.

انتقاد حاد لموقف باريس

ووجّه وزير الخارجية انتقادًا مباشرًا إلى فرنسا، واصفًا موقفها بأنه "نفاق مثير للدهشة"، موضحًا أن باريس كانت أول من وضع مبدأ "لا تحديد لمستقبل أوكرانيا بدون أوكرانيا"، لكنها – بحسب تعبيره – تتناسى هذا المبدأ عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.
وأضاف أن الموقف الفرنسي يعكس ازدواجية في المعايير، إذ تطالب باحترام سيادة كييف في ملف أوكرانيا، بينما تدفع نحو مناقشة مستقبل غزة دون إشراك إسرائيل.

 

تل أبيب تتمسك بمركزية دورها

وأكد الوزير أن إسرائيل ستظل الطرف الرئيسي في أي ترتيبات تخص مستقبل غزة، سواء في المجالين الأمني أو السياسي، مشددًا على أن أمن الإسرائيليين وحقهم في الدفاع عن أنفسهم سيبقيان الأساس لأي تسوية قادمة.

 

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مطّلع بأن صفقة غزة أصبحت مغلقة ومنجزة بعد مفاوضات مكثفة، مشيرة إلى أن تل أبيب ستوقّع على المرحلة الأولى من الصفقة خلال يومين.
وأضافت القناة أن التفاهمات النهائية تشمل بنودًا ميدانية وإنسانية تم التوافق عليها بوساطة إقليمية ودولية، تمهيدًا لبدء تنفيذ الخطوات الأولى على الأرض.

استثناءات بارزة في ملف الأسرى

وكشفت القناة أن إسرائيل لن تفرج عن الأسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات ضمن المرحلة الحالية من الصفقة، موضحة أن القائمة التي تم الاتفاق عليها تتضمن أسماء محددة من ذوي الأحكام المتوسطة والنساء والأطفال، دون المساس بمن تعتبرهم تل أبيب "رموزًا قيادية".

 

نزع السلاح.. ملف مؤجّل لمرحلة لاحقة

وأشارت القناة إلى أن ملف نزع سلاح حركة حماس لم يُحسم بعد، وأنه سيُطرح للنقاش في مرحلة لاحقة ضمن مسار سياسي وأمني أوسع، بعد تنفيذ الخطوات الأولى من الاتفاق الإنساني.
ويرى مراقبون أن هذا البند سيكون الأكثر تعقيدًا في مراحل التفاوض المستقبلية، نظرًا لتداخله مع قضايا الأمن الإسرائيلي ومستقبل الحكم في قطاع غزة.

تناغم مع تصريحات أمريكية

وتتزامن هذه التسريبات مع ما نقلته شبكة "أكسيوس" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض، أكد أن هناك تقدمًا جيدًا في المحادثات، مع احتمال التوصل إلى اتفاق خلال أيام، في إشارة إلى تقارب المواقف بين الأطراف واقتراب لحظة الإعلان الرسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناة 14 الإسرائيلية صفقة غزة غزة تل أبيب إسرائيل مروان البرغوثي أحمد سعدات حركة حماس وزير خارجية الاحتلال

مواد متعلقة

أكسيوس: هناك تقدم في مفاوضات غزة ويمكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام

مسئول إسرائيلي عن مفاوضات غزة: ترامب يضغط والموقف العربي له ثقل غير مسبوق

إعلام عبري: إسرائيل ستوّقع على المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال 48 ساعة

تحضيرات في إسرائيل لاحتمال زيارة ترامب حال التوصل لاتفاق بشأن غزة

الأكثر قراءة

منتخب مصر يتأهل رسميا لكأس العالم 2026 بثلاثية أمام جيبوتي (صور)

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

مجموعة مصر، بوركينا فاسو يفوز على سيراليون 0/1 بتصفيات كأس العالم

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

بعد هدفين أمام جيبوتي، أرقام تاريخية لـ محمد صلاح مع منتخب مصر

السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز دخول الحمام وشنطة المعتمر فيها مصحف؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads