وزير خارجية الاحتلال: نرفض تدويل الصراع ولا ترتيبات في غزة دون موافقة إسرائيل

أكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن إسرائيل لن توافق على تدويل الصراع أو فرض ترتيبات دولية بشأن قطاع غزة، مشددًا على أن أي نقاشات أو مقترحات تجري خارج إرادتها لن تكون ملزمة لتل أبيب.



وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: "يمكن للمشاركين في الاجتماعات الدولية مناقشة ما يشاؤون، لكن لن تُصاغ أي ترتيبات في غزة دون موافقة إسرائيل"، في إشارة إلى الجهود السياسية التي تقودها بعض العواصم الأوروبية والعربية لإيجاد تسوية للوضع في القطاع.

انتقاد حاد لموقف باريس

ووجّه وزير الخارجية انتقادًا مباشرًا إلى فرنسا، واصفًا موقفها بأنه "نفاق مثير للدهشة"، موضحًا أن باريس كانت أول من وضع مبدأ "لا تحديد لمستقبل أوكرانيا بدون أوكرانيا"، لكنها – بحسب تعبيره – تتناسى هذا المبدأ عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

وأضاف أن الموقف الفرنسي يعكس ازدواجية في المعايير، إذ تطالب باحترام سيادة كييف في ملف أوكرانيا، بينما تدفع نحو مناقشة مستقبل غزة دون إشراك إسرائيل.

تل أبيب تتمسك بمركزية دورها

وأكد الوزير أن إسرائيل ستظل الطرف الرئيسي في أي ترتيبات تخص مستقبل غزة، سواء في المجالين الأمني أو السياسي، مشددًا على أن أمن الإسرائيليين وحقهم في الدفاع عن أنفسهم سيبقيان الأساس لأي تسوية قادمة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مطّلع بأن صفقة غزة أصبحت مغلقة ومنجزة بعد مفاوضات مكثفة، مشيرة إلى أن تل أبيب ستوقّع على المرحلة الأولى من الصفقة خلال يومين.

وأضافت القناة أن التفاهمات النهائية تشمل بنودًا ميدانية وإنسانية تم التوافق عليها بوساطة إقليمية ودولية، تمهيدًا لبدء تنفيذ الخطوات الأولى على الأرض.

استثناءات بارزة في ملف الأسرى

وكشفت القناة أن إسرائيل لن تفرج عن الأسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات ضمن المرحلة الحالية من الصفقة، موضحة أن القائمة التي تم الاتفاق عليها تتضمن أسماء محددة من ذوي الأحكام المتوسطة والنساء والأطفال، دون المساس بمن تعتبرهم تل أبيب "رموزًا قيادية".

نزع السلاح.. ملف مؤجّل لمرحلة لاحقة

وأشارت القناة إلى أن ملف نزع سلاح حركة حماس لم يُحسم بعد، وأنه سيُطرح للنقاش في مرحلة لاحقة ضمن مسار سياسي وأمني أوسع، بعد تنفيذ الخطوات الأولى من الاتفاق الإنساني.

ويرى مراقبون أن هذا البند سيكون الأكثر تعقيدًا في مراحل التفاوض المستقبلية، نظرًا لتداخله مع قضايا الأمن الإسرائيلي ومستقبل الحكم في قطاع غزة.

تناغم مع تصريحات أمريكية

وتتزامن هذه التسريبات مع ما نقلته شبكة "أكسيوس" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض، أكد أن هناك تقدمًا جيدًا في المحادثات، مع احتمال التوصل إلى اتفاق خلال أيام، في إشارة إلى تقارب المواقف بين الأطراف واقتراب لحظة الإعلان الرسمي.

