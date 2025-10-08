الأربعاء 08 أكتوبر 2025
إعلام عبري: إسرائيل ستوّقع على المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال 48 ساعة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستوّقع على المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال يومين.

 

نزع سلاح حماس سيناقش في مرحلة لاحقة

وزعمت القناة 14 العبرية: "إسرائيل لن تفرج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات بموجب الصفقة.. إسرائيل ستبقى عند "الخط الأصفر" الذي يشكل حدًا لإنشاء المنطقة العازلة".

وتابعت القناة 14 الإسرائيلية: "نزع سلاح حماس سيناقش في مرحلة لاحقة.. هذه العملية نزع ستحدث شاءت الحركة أم رفضت"، وذلك علي حد تعبيرها.

 

انتهاء الجلسات الصباحية لمفاوضات شرم الشيخ ومغادرة الوفود قاعة الاجتماعات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، بأن الوفود المشاركة في لقاءات شرم الشيخ بشأن اتفاق غزة تغادر قاعة الاجتماعات بعد انتهاء الجلسات الصباحية.


بدء الجلسة الموسعة بين الوفود المشاركة في مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت الجلسة الموسعة للقاءات السياسية بين الوفود المشاركة في المفاوضات الجارية بشرم الشيخ ، التي تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، برعاية مصرية وبحضور وفود أمريكية وقطرية، بحسب القاهرة الإخبارية.
 

أجواء من التفاؤل الحذر بشأن إمكانية إحراز تقدم ملموس في المفاوضات

وتأتي هذه الجلسة بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية والمغلقة التي عقدت خلال اليومين الماضيين، وشارك فيها المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنر، إلى جانب الوفد الفلسطيني، وسط أجواء من التفاؤل الحذر بشأن إمكانية إحراز تقدم ملموس في المفاوضات.

 تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن الاجتماعات الموسعة تتركز حول آليات تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة إلى ترتيبات تبادل الأسرى بين الجانبين، على أن يتم الاتفاق النهائي على جدول زمني واضح لتنفيذ البنود.

 

إنجاح جهود التهدئة وضمان عودة جميع الاسرى الإسرائيليين 

وكان المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، قد أكد في وقت سابق اليوم من شرم الشيخ أن وفد الحركة “قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب”، مشيرًا إلى أن “الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار”.

وتشير التسريبات إلى أن الوفد الأمريكي أكد التزام واشنطن بإنجاح جهود التهدئة وضمان عودة جميع الاسرى الإسرائيليين، بينما شدد الوفد المصري على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة وبدء عمليات الإعمار دون قيود.

