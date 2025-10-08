تحضيرات في إسرائيل لاحتمال زيارة ترامب حال التوصل لاتفاق بشأن غزة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إنه يجرى تحضيرات في إسرائيل لاحتمال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال التوصل لاتفاق بشأن غزة.

مفاوضات وقف الحرب

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأنه متفائل للغاية بشأن مفاوضات وقف الحرب التي تتم الآن في شرم الشيخ، ودعا ترامب لحضور حفل توقيع الاتفاق في مصر حال إتمامه.

السيسى يدعو ترامب لحضور حفل توقيع الاتفاق في مصر حال إتمامه

وقال الرئيس السيسي: أدعو ترامب لمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، لقد أرسل ترامب مبعوثيه بمهمة واضحة للعمل على إنهاء الحرب، ندعم الجهود الدبلوماسية المبذولة حاليًا في شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، ومصر تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الحرب، نحن نقدر جهود الرئيس ترامب.



