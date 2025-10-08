تصفيات كأس العالم، إبراهيم عادل يتقدم بهدف مبكر لمنتخب مصر في شباك جيبوتي

كأس العالم، أحرز إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر، هدف الفراعنة الأول في شباك جيبوتي، بالدقيقة الثامنة من المباراة التي تجمعهما على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لتصبح النتيجة تقدم مصر بهدف نظيف.

وأحرز مصطفى محمد هدفا لـ منتخب مصر في الدقيقة السادسة بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمد صلاح، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الثامنة، أحرز إبراهيم عادل هدف منتخب مصر الأول بعد عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى، قابلها إبراهيم عادل برأسية في شباك جيبوتي.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

يدخل منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سيد زيزو، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد

وشهد تشكيل منتخب مصر مفاجأة بإشراك محمد هاني في مركز المساك، فيمكا يتواجد في مركز الظهير الأيمن أحمد سيد زيزو.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كل من؛ مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل أمام جيبوتي؟

منتخب مصر على بعد خطوة واحدة من حسم بطاقة التأهل لمونديال 2026، حيث يكفيه الفوز في لقاء الليلة أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا للمونديال.

وحال انتهاء مباراة مصر وجيبوتي بالتعادل، فإن منتخب مصر ينتظر نتيجة مباراة سيراليون وبوركينا فاسو، التي تقام في نفس التوقيت، وفي حال إنتهاءها بالتعادل أيضا، فإن منتخب مصر سيتأهل رسميًّا للمونديال.

