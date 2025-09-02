اليوم، انطلاق قطار دوري القسم الثاني بمواجهات مجموعة القاهرة

دوري القسم الثاني، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات دوري القسم الثاني ب المجموعة الثانية مجموعة القاهرة.

وتنطلق مباريات اليوم في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني ب في تمام الرابعة عصرا كالتالي:

النجوم ضد بنها

جمهورية شبين ضد حلوان العام

سرس الليان ضد المستقبل سبورت

ايسترن كومباني ضد مصر للتأمين

النصر ضد اتحاد الشرطة

القناطر ضد الشمس

دياموند ضد ليفيلز

ألو ايجيبت باي

وكان اتحاد الكرة أعلن نظام وشروط دوري القسم الثاني (ب) موسم 2025-2026، بمشاركة 87 فريقا مقسمة إلى ثلاث مجموعات رئيسية وكل مجموعة مقسمة إلى مجموعتين فرعيتين (أ - ب).

نظام دوري القسم الثاني ب



ويسمح بتواجد عدد (۱۱) لاعبا + عدد (۹) لاعبين بدلاء وعدد (۱۰) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء لكل فريق بدوري القسم الثاني "ب".



ويحق لكل فريق إجراء عدد (٥) تبديلات في كل مباراة على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمس لكل فريق خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي

اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.



ويرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ من (١) - (٣٥) مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعبين الناشئين المشاركين بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (٣٦)، وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

ويسمح بقيد عدد (ثلاثة لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادي من أندية القسم الثاني في الاسكورشيت، وبالتالي لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد (ثلاثة) لاعبين أجانب في قائمة المباراة).



نظام الصعود والهبوط في دوري القسم الثاني “ب”



تقام مباريات مسابقة الدوري العام القسم الثاني (ب) كالتالي:

تقام المباريات بنظام الدوري الكامل دوري من دورين للمجموعات الثلاثة ذهابا وإيابا.



الصعود:



تقام مباراتين ذهاب وعودة بين أوائل المجموعات الفرعية وسيتم تحديد الملاعب (ذهابا - عودة)

فور الانتهاء من القرعة بينهما على النحو التالي:



يتقابل أول المجموعة الأولى (أ) * أول المجموعة الأولى (ب)

يتقابل أول المجموعة الثانية (أ) - أول المجموعة الثانية (ب)

يتقابل أول المجموعة الثالثة (أ) × أول المجموعة الثالثة (ب)

الصعود ثلاثة فرق إلى الدوري العام القسم الثاني ( أ ) موسم ٢٠٢٧/٢٠٢٦م.

تستمر حالات الانذارات والطرد والايقافات من الدوري العام القسم الثاني ( ب) في المباراتين الفاصلتين.



الهبوط:



يهبط عدد (٢٤) فريق من القسم الثاني الى القسم الثالث كالتالي:

المجموعة الأولى ( أ) بإجمالي (٤) فرق

المجموعة الأولى (ب) بإجمالي (٤) فرق

المجموعة الثانية ( أ ) بإجمالي (٤) فرق

المجموعة الثانية ( ب ) بإجمالي (٤) فرق

المجموعة الثالثة ( أ ) بإجمالي (٤) فرق

المجموعة الثالثة ( ب ) بإجمالي (٤) فرق



الترتيب العام لتحديد المراكز للفرق الصاعدة والهابطة لأندية القسم الثاني (ب) موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥

أ- بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما طبقًا للآتي:

فارق النقاط في المواجهات المباشرة.

في حالة التساوي يُطبق نظام فارق الأهداف في المواجهات المباشرة (له - عليه).

في حالة التساوي يُطبق نظام فارق الأهداف العامة في البطولة (له - عليه).

في حالة التساوي يُطبق نظام الفريق الذي أحرز أهدافا أكثر في البطولة.

في حالة التساوي تقام مباراة فاصلة بين الفريقين على ملعب محايد تحدده إدارة المسابقات في حينه، وفي حالة انتهاء المباراة الفاصلة بالتعادل يتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز.



ب - في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق الآتي:

يتم عمل جدول بين الفرق المتساوية (مبارياتهم معًا وكأن الدوري بينهم فقط) يطبق فيها بكافة

الشروط السابقة بالبند ( أ).

وفي حال تساوي فريقين بعد تطبيق البنود السابقة، وهناك حاجة لتحديد الترتيب بينهما، تقام مباراة فاصلة على ملعب محايد تحدده إدارة المسابقات في حينه، وفي حالة انتهاء المباراة الفاصلة بالتعادل يتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز.

وفي حال تساوي أكثر من فريقين بعد تطبيق البنود السابقة تقام بين الفرق المتساوية دورة فاصلة من دور واحد علي ملاعب تحددها إدارة المسابقات في حينه.





