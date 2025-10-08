إعلام عبري: نتنياهو لا يغير وجه الشرق الأوسط بل يعيد رسم خريطة التهديدات

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول "تغيير وجه الشرق الأوسط" لا تعبّر عن تحوّل إستراتيجي حقيقي في سياسات المنطقة، بل تعكس كما تقول الصحيفة محاولة متجددة لإعادة رسم خريطة التهديدات التي ظنّ أنها تراجعت أو تقلصت بفعل الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضافت أن نتنياهو يستخدم هذا الخطاب لتسويق صورة زائفة عن قدرة إسرائيل على إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق مصالحها، في حين أن الواقع السياسي والأمني يسير في اتجاه مغاير تمامًا.

الحرب على غزة.. عامان من الاستنزاف

وأشارت "هآرتس" إلى أنه بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في غزة، لا يزال من السابق لأوانه استخلاص نتائج حاسمة بشأن تداعياتها على الإقليم، مؤكدة أن الحرب تحولت إلى نزيف طويل المدى أضعف صورة الردع الإسرائيلية، وفتح الباب أمام تحولات معقدة في موازين القوى بالمنطقة.

وأكدت الصحيفة أن الآثار العميقة للحرب لم تظهر بعد بالكامل، وأن الصراع أعاد ترتيب أولويات العديد من القوى الإقليمية، وخلق شبكة جديدة من التحالفات والتوترات يصعب التنبؤ بمآلاتها.

شرق أوسط جديد.. حلم مؤجل

وبحسب "هآرتس"، فإن الحديث عن "شرق أوسط جديد" يبقى شعارًا سياسيًا أكثر من كونه رؤية واقعية، فحتى الآن لا توجد مؤشرات ملموسة على دخول المنطقة في عصر جديد من الاستقرار أو التعاون.

واختتمت الصحيفة تحليلها بالقول إن الطريق نحو التغيير الحقيقي لا يزال غامضًا، وأن نتنياهو، بدلًا من قيادة تحوّل إستراتيجي، يكتفي بتوسيع دائرة الخوف وإعادة صياغة خطاب التهديد، في محاولة للحفاظ على تماسك حكومته وصورته أمام الرأي العام الإسرائيلي.

