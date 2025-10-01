ليو غاضب، شيكاغو فاير يقسو على إنتر ميامي بقيادة ميسي بخماسية بالدوري الأمريكي (فيديو)

في وجود ليونيل ميسي لقي إنتر ميامي، هزيمة ثقيلة بنتيجة "5-3" أمام شيكاغو فاير، في المباراة التي جمعت الفريقين، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وتسببت هذه الخسارة في ابتعاد الفريق بنسبة كبيرة في الفوز بلقب درع المشجعين للموسم الحالي.



وحاول ميسي وزملاؤه لإخماد انتفاضة شيكاغو فاير في مواجهة تحمل أبعادًا حاسمة في سباق التأهل للأدوار الإقصائية، لكنهم غادروا ميدان ملعب "تشايس" بعزيمة بخيبة أمل بعدما خسروا 5-3 أمام جماهيرهم، رغم انتفاضة قوية في الشوط الثاني وثنائية سجلها لويس سواريز.

وكانت المباراة مهمة للفريقين؛ فبينما كان إنتر ميامي ضمن بالفعل بطاقة التأهل، كان يسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب لضمان أفضلية اللعب على أرضه وربما تكرار إنجاز الفوز بدرع المشجعين، أما شيكاغو فاير، فقد ضمن بفضل هذا الانتصار أول مشاركة له في الأدوار الإقصائية منذ عام 2017.

وظهر ميسي في أكثر من لقطة غاضبًا ومستاء من أداء زملائه والنتيجة، وهو أمر غير معتاد من النجم الأرجنتيني، حتى أنه شوهد وهو يغادر الملعب مباشرة إلى غرفة تغيير الملابس عقب صافرة النهاية دون أن يتحدث مع أحد.



درع المشجعين

ولا يزال أمام إنتر ميامي فرصة ضئيلة للفوز بلقب درع الجماهير (Supporters’ Shield) للموسم الثاني على التوالي، لكنه يحتاج إلى الانتصار للحفاظ على موقعه في جدول الدوري الأمريكي.



ليو بعد نهاية المباراة



هذه المباراة برعاية @TheKusamarian pic.twitter.com/Q5jb952UFP — Messi World (@M10GOAT) October 1, 2025

ويتصدر فيلادلفيا يونيون الترتيب برصيد 63 نقطة، حال فوزه بمباراتيه المتبقيتين سيرفع رصيده الأقصى إلى 69 نقطة.

أما إنتر ميامي، ففي حال فوزه بجميع مبارياته الأربع الأخيرة سيرفع رصيده الأقصى إلى 68 نقطة.

وبذلك، تبقى حظوظ ميامي قائمة بشرط أن يتعثر فيلادلفيا في إحدى مبارياته، إلى جانب فوز ميامي بجميع مواجهاته المتبقية.

