الزملوط يوجّه بإعداد تقرير لإنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعداد تقرير شامل لكافة الاحتياجات الإنشائية والتجهيزات المطلوبة للأرض المخصصة لمشروع أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد، وعنابر التربية ومعامل إنتاج البيض والشتلات والأسمدة والماكينات؛ تمهيدًا لعرضها على وزارتي التنمية المحلية والزراعة وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد، حيث عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا؛ لبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع إنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة المحلية المشرفة على أعمال التنفيذ من أبناء المحافظة الحاصلين على منحة تدريبية في مجال إنتاج الحرير بدولة الهند.

واستعرض المحافظ نتائج زيارة اللجنة للهند، وأوجه الخبرات والاستفادة المتبادلة لتنفيذ نموذج وفقًا لأحدث وأفضل التجهيزات المطلوبة، موجهًا بإعداد تقرير شامل لكافة الاحتياجات الإنشائية والتجهيزات المطلوبة للأرض المخصصة للمشروع، وعنابر التربية ومعامل إنتاج البيض والشتلات والأسمدة والماكينات؛ تمهيدًا لعرضها على وزارتي التنمية المحلية والزراعة وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع.

