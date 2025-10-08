الأربعاء 08 أكتوبر 2025
نبيل فهمي ضيف صالون ماسبيرو الثقافي السبت

السفير نبيل فهمي،
يحل السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق والمرشح الرسمي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية ضيفًا علي صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل السبت القادم.

 

وكان صالون ماسبيرو استضاف في السابق وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي كما استضاف المفكر الاقتصادي الدكتور محمود محيي الدين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

 

وسام ماسبيرو

 

وفي وقت سابق منح الصالون وسام ماسبيرو للإبداع لكل من: فهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال.

 

 

