خارج الحدود

رئيس لبنان يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وإعادة الأسرى

لبنان، فيتو
طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الدول الصديقة وفي مقدمها دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأماكن التي تحتلها وتوقف اعتداءاتها وتعيد الأسرى اللبنانيين.

 

الضغط على إسرائيل

وقال عون خلالها استقباله مسؤول جهاز العمل الخارجي الأوروبي إنه من دون تنفيذ المطالب اللبنانية سيبقى الوضع مضطربا، وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل خطة تحقيق حصرية السلاح في يد القوات الشرعية.

وأكد الرئيس عون أن الحكومة ماضية في اجراء الإصلاحات الضرورية في المجالات المالية والاقتصادية ونحن على الطريق الصحيح ونرحب بالشراكة الأوروبية في كل المجالات.

 

تكثيف المساعدة لمختلف القطاعات اللبنانية

وطلب رئيس الجمهورية من موفد الاتحاد الأوروبي العمل على تكثيف المساعدة لمختلف القطاعات اللبنانية ومشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة. 

على صعيد آخر، لفت الرئيس عون إلى أن العلاقات اللبنانية- السورية تتطور نحو الأفضل والتنسيق قائم بين سلطات البلدين لمعالجة كل المسائل التي تهمهما وفي طليعتها قضية النازحين.

