محافظ سوهاج يشدد على متابعة ملفات التصالح وإزالة التعديات

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.

بدأ الاجتماع بتهنئة المحافظ جميع الحضور بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ثم ناقش الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات " التقنين، والتصالح، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ على ضرورة بذل المزيد من الجهد ورفع معدلات الآداء في منظومة التقنين، وقد بلغت نسبة الإنجاز في ملف التصالح 94% حتى الآن، بعدد طلبات 45 ألفا 427 طلبا، كما تم عمل زيارات ميدانية للانتهاء من كافة الطلبات خلال الفترة القادمة.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الإزالات في المهد وحتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، على أن يتم استرداد كافة قطع الأراضي المرفوض التقنين عليها، كما طالب ببذل المزيد من الجهد والقضاء على ظاهرة التعديات تماما.

كما شدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمراجعة جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة، خاصة مناطق التجمع والمصب، ورفع أية تراكمات للقمامة أو عوائق بالمخر، ومنع أية تعديات والصيانة اللازمة للسدود، والمرور الدوري للتأكد من جاهزية المخر لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة ضد من يلقي بالمخلفات أو القمامة بالمخرات.

ووافق المجلس على طلب المنطقة الأزهرية بتخصيص 10 آلاف متر بمدخل مدينة المنشاة، لإنشاء مجمع أزهري نموذجي، حيث ثمن المحافظ دور الأزهر الشريف، لافتا إلى أهمية المجمع كإضافة قوية للمنظومة التعليمية بسوهاج.

وأكد المستشار العسكري على ضرورة الاستعداد لتفعيل منظومة التدريب الفعلي لمشروع المحافظة " صقر 159 " من خلال مؤتمر تنسيقي يوم الأحد القادم، وعلى أن تقوم كافة الجهات المعنية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بتجهيز التقارير الخاصة بها.

كما استعرض السكرتير العام المساعد موقف ساحات الانتظار، والبالغ عددها 167 ساحة على مستوى المحافظة منها 124 تشغيل ذاتي، وجاري طرح 43 ساحة متبقية للتشغيل.

ووجه المحافظ بوقوف جميع الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب السياسية خلال انتخابات مجلس النواب القادمة، والموازنة بين طلبات جميع المرشحين لتخصيص نقاط الدعاية، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات اللازمة، وعدم إقامة أية مؤتمرات أو ندوات انتخابية داخل المقار الحكومية.

وبنهاية الاجتماع، وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة لسرعة الانتهاء من طلبات المحافظة بشأن توفير احتياجاتها اللازمة من عمال النظافة، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بالعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمال النظافة استعدادا لفصل الشتاء، من خلال توفير جاكيت شتوي، وحذاء مناسب، مع تقديم مشروبات ساخنة لهم خلال ورديات العمل على مدار اليوم.

