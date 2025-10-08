الأربعاء 08 أكتوبر 2025
بسبب أمريكا، روسيا تهدد بتنفيذ تجربة نووية على وجه السرعة في هذه الحالة

روسيا والولايات المتحدة،
روسيا والولايات المتحدة، فيتو

صرح دبلوماسي روسي رفيع المستوى اليوم الأربعاء بأن روسيا ستُجري تجربة نووية على وجه السرعة إذا أقدمت الولايات المتحدة على ذلك، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تجهيز بنيتها التحتية للتجارب، وفقًا لوكالة أنباء ريا الرسمية.

موسكو لاحظت مؤشرات على استعداد دولة لم يُسمّها لإجراء تجربة نووية

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في أكتوبر بأن روسيا ستُجري تجربة نووية إذا أقدمت عليها قوة نووية أخرى، بعد أن قال إن موسكو لاحظت مؤشرات على استعداد دولة لم يُسمّها لإجراء مثل هذه التجارب.

موسكو ستحذو حذو الولايات المتحدة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف، قوله إن روسيا لاحظت أن الولايات المتحدة تعمل منذ فترة على تجهيز بنيتها التحتية الخاصة للاختبارات.

وفي حال أجرت الولايات المتحدة اختبارًا، نقلت الوكالة عن ريابكوف قوله إن موسكو ستحذو حذوها بسرعة.

