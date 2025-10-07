كل من يصوت ضدي فهو يدعم روسيا، فون دير لاين تدعو البرلمان الأوروبي لإبقائها في السلطة

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إبقائها في السلطة لحماية أوروبا والنظام العالمي القائم على القواعد كونه يتهاوى أمام روسيا" حسب زعمها.



أفادت فون دير لاين بذلك، في كلمة ألقتها في جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ دافعت خلالها عن المفوضية الأوروبية قبل التصويت في التاسع من أكتوبر على اقتراحين بسحب الثقة من المفوضية الأوروبية، والتي تقدم بها نواب من أقصى اليمين وأقصى اليسار في البرلمان الأوروبي.

وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي، التي يتم فيها تمرير تصويتين بسحب الثقة من المفوضية الأوروبية في وقت واحد.

وقالت فون دير لاين: "النظام العالمي ينهار أسرع مما توقعنا! ناقوس الخطر يدق في أوروبا. تتعرض القارة للتهديد من الشرق. وأوروبا مُهددة من الداخل. والجنوب العالمي يُراقب عن كثب ويُقيّم ما سنفعله لاحقا".

ودعت أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إرسال "إشارة وحدة" إلى كل العالم، وهو ما يعني أنها والمفوضية الأوروبية التي تقودها ستظلان في السلطة في الاتحاد الأوروبي.

وبشكل مسبق، اتهمت فون دير لاين جميع أعضاء البرلمان الأوروبي الذين سيصوتون لصالح حجب الثقة في التاسع من أكتوبر بأنهم يدعمون روسيا، التي ووفقا لمزاعم رئيسة المفوضية "تثير الأوروبيين ضد بعضهم البعض".

وقالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يخف خلال حديثه في جلسة منتدى فالداي، "دعمه لجميع أصدقائه المطيعين له في أوروبا الذين يقومون بتنفيذ عمله بدلا عنه ".

وسيتم التصويت على كلا المقترحين حول حجب الثقة في 9 أكتوبر.

وأعلنت الكتل البرلمانية الرئيسية الثلاث في البرلمان الأوروبي - حزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيون، والليبراليون - أنها ستصوت لصالح رئيسة المفوضية الأوروبية.

وكان التصويت السابق حول سحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية قد طرح في البرلمان الأوروبي في 10 يوليو، ولكنه لم يحظ إلا بدعم 175 عضوا من أصل 720.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.