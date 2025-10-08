الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيسة المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد تواجه حربا هجينة تشنها روسيا

فون دير لايم رئيسة
فون دير لايم رئيسة المفوضية الأوروبية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن على أوروبا أن "ترد" على "الحرب الهجينة" التي تشنّها روسيا عليها، مشيرة إلى أن الأجواء الأوروبية تشهد "أمرا جديدا وخطيرا".

وقالت في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبوج: "علينا ألّا نكتفي بردود الفعل، بل يجب أن نقوم بالردع. لأننا إذا ترددنا في التحرّك، فإن نطاق المنطقة الرمادية سيتّسع".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده سيطرت على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا في 2025، مشيرًا إلى أن موسكو تحتفظ بالمبادرة الاستراتيجية الكاملة في ساحة المعركة.

وذكر بوتين في اجتماع مع كبار القادة العسكريين الروس أن كييف تحاول شن هجمات في عمق الأراضي الروسية، لكن ذلك لن يساعدها على تغيير الوضع.

وأكد الرئيس الروسي أن المجمع الصناعي العسكري الروسي يُلبّي احتياجات القوات المسلحة بالكامل، ويطوّر أسلحة حديثة بوتيرة متسارعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي البرلمان الأوروبي الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أورسولا فون دير لايين

مواد متعلقة

كل من يصوت ضدي فهو يدعم روسيا، فون دير لاين تدعو البرلمان الأوروبي لإبقائها في السلطة

سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

شريف الصياد: الصادرات الهندسية شهدت نموا في أوروبا بسبب الدعم الحكومي

الأكثر قراءة

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

الأهلي يستعد لتنصيب ياس سوروب مديرا فنيا جديدا للفريق

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

15 رسالة مطمئنة من السيسي للمصريين

غموض مدروس، سر إخفاء حزب النور أسماء مرشحيه في انتخابات النواب 2025

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

السيسي: أنباء مشجعة عن مفاوضات وقف الحرب بغزة وأدعو ترامب لحضور التوقيع بشرم الشيخ

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads