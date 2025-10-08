رئيسة المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد تواجه حربا هجينة تشنها روسيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن على أوروبا أن "ترد" على "الحرب الهجينة" التي تشنّها روسيا عليها، مشيرة إلى أن الأجواء الأوروبية تشهد "أمرا جديدا وخطيرا".

وقالت في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبوج: "علينا ألّا نكتفي بردود الفعل، بل يجب أن نقوم بالردع. لأننا إذا ترددنا في التحرّك، فإن نطاق المنطقة الرمادية سيتّسع".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده سيطرت على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا في 2025، مشيرًا إلى أن موسكو تحتفظ بالمبادرة الاستراتيجية الكاملة في ساحة المعركة.

وذكر بوتين في اجتماع مع كبار القادة العسكريين الروس أن كييف تحاول شن هجمات في عمق الأراضي الروسية، لكن ذلك لن يساعدها على تغيير الوضع.

وأكد الرئيس الروسي أن المجمع الصناعي العسكري الروسي يُلبّي احتياجات القوات المسلحة بالكامل، ويطوّر أسلحة حديثة بوتيرة متسارعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.