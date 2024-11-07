بيطري الفيوم تحصن 5750 رأس ماشية خلال أكتوبر

قال الدكتور مصطفى رمضان مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، إن إدارة الطب الوقائي تمكنت من تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها خلال شهر أكتوبر الماضي، 5750 حيوانًا، منها 2806 رؤوس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 2944 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين 480 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 46506 من الأغنام والماعز ضد مرض جدري الضأن وطاعون المجترات الصغيرة، منها 38566 رأس من الأغنام، و7940 من رؤوس الماعز.

أنشطة الإدارات المختلفة بمديرية الطب البيطري

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، أن إدارة المجازر والصحة العامة وقعت الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 2850,5 كيلو جرام من اللحوم، و11230,4 كيلو جرام من الدواجن، وقعت إدارة الرعاية والعلاج الكشف الطبي البيطري على 4334 حيوانًا، كما أجرت إدارة الخدمات التأمين علي 221 حيوانًا، وتسجيل وترقيم 2262 حيوانًا، واستخراج 6515 بطاقة، والتفتيش على 7 عيادات ومراكز بيطرية.

نشاط إدارة الإرشاد

ولفت إلى أن إدارة الدواجن عالجت 24294 طائرا، وحصنت 288782 طائرا، وعقدت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية 199 ندوة، وعدد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها.

حملات على الأسواق ومحال الحزارة والدواجن

كما شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من التحفظ على 3 أطنان و57 كيلو جرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توقيع الكشف علي اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 1753 رأسا، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 11100 طائر.

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