إعدام عجلين و800 كيلو لحوم، بيطري الفيوم توجه ضربة لتجار الأضاحي الفاسدة

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة للتأكد من مطابقة المعروض من اللحوم للاشتراطات الصحية، ومنع تداول أي لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية أو مستوردة مجهولة المصدر، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين، وتمكنت الحملة من إعدام عجلين و810 كيلو لحوم فاسدة.

إعدام عجلين بالمجازر

وقال الدكتور مصطفى رمضان مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم: إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، قد كثفت حملاتها، لضبط المخالفات المتعلقة بسلامة المعروض من اللحوم، خصوصًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

إعدام لحوم فاسدة

وأضاف، أن حملة نفذت إعدام كلي لعجلين ، بقري بمجزر الفيوم بالعزب، بعد تلقي الإدارة إشارة تليفونية من مدير مجزر الفيوم الرئيسى بالعزب، بالاشتباه في إصابة لحوم العجلين، وعلى الفور، توجه مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، إلى المجزر، وتم تشكيل لجنة من أطباء المجزر، وانتهت اللجنة بعد توقيع الكشف على اللحوم، بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بسبب إصابة أحد العجلين بالتهاب بريتوني صديدي، وإصابة الآخر بالتهاب التامور الوخذي مع وجود صديد بالأعضاء، ولذلك تم إعدام العجلين في حضور اللجنة، بسكب الفنيك والدفن بعد عمل الإجراءات الخاصة بالتعويض.

كما تمكنت لجنة من قسم المجازر بإدارة مركز الفيوم، بالاشتراك مع مديرية التموين، من إعدام 810 كيلو جرام من اللحوم ومفروم الدجاج غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تنفيذًا لقرار رئيس النيابة العامة بإعدامها، بعد ورود نتيجة المعمل بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.