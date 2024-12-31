تنفيذ 4 مشروعات خدمية بتكلفة 19.7 مليون جنيه، حصاد بيطري الفيوم في 2024

أعدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، تقريرا حول أنشتطها طوال عام 2024، للعرض علي الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم.

مشروعات الخطة الاستثمارية

وكشف تقرير مديرية الطب البيطري عن تنفيذ 4 مشروعات، بتكلفة إجمالية 19,7 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، شملت إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بعزبة قلمشاه التابعة لمركز إطسا، بتكلفة إجمالية 4 ملايين و115 ألف جنيه، وإحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية عتامنة المزارعة، بتكلفة 3 ملايين و214 ألف، وإحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية جبلة مركز سنورس، بتكلفة مليون و662 ألف جنيه، كما تم إحلال وتجديد مجزر سنورس بطريق الزاوية الخضراء، بتكلفة إجمالية 10 ملايين و700 ألف جنيه.

تحصين الماشية والطيور

وتضمن التقرير تنفيذ حملات تحصين الماشية والطيور ضد الأمراض المختلفة، فقد تم تحصين 738568 رأس ماشية ضد أمرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والجلد العقدي، منها 333173 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و240137 ضد مرض الوادي المتصدع، وتحصين 165258 ضد مرض الجلد العقدي، كما تم تحصين 112469 رأس ماشية ضد أمراض حمى الثلاث أيام، وجدري الأغنام والماعز، وطاعون المجترات الصغيرة، والتسمم الدموي، منها 10510 رأس ماشية ضد مرض حمى الثلاث أيام، و16422 ضد جدري الأغنام والماعز، و44321 ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتحصين 41216 رأس ماشية ضد التسمم الدموي، وتحصين مليون و792 ألف و419 طائرًا ضد مرض أنفلونزا الطيور.

التدخلات الجراحية والتلقيح وتوفيع الكشف علي الماشية

كما أوضح التقرير، أنه تم إجراء الكشف الطبي والعلاج وإجراء عمليات جراحية للحيوانات، بلغت 1199 عملية جراحية، وتم توقيع الكشف علي 40132 رأس ماشية لأمراض الباطنة، وعلاج 666 رأس ماشية أمراض جلدية، والعلاج الجماعي الي 47036 حيوانًا، ورش 122590 رأس ماشية بالعلاجات الوقائية، والكشف بجهاز السونار على 1866 رأس ماشية، وعلاج 23285 طائرًا، و240 حيوانًا من الأرانب، كما تم تلقيح الماشية بأجود أنواع السلالات، شمل 34819 من الأبقار، و40256 من رؤوس الجاموس، وتمت متابعة حمل 9742 من الأبقار، و1133 من الجاموس، وتم احراء اختبار ضد مرضي البروسيلا والدرن للماشية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، منعها اختبار 14888 من الأبقار، و1773 من الجاموس، و2192 رأس أغنام وماعز، ضد مرض البروسيلا، واختبار 11271 من الأبقار، و1273 من رؤوس الجاموس ضد مرض الدرن، وتحصين 4091 من الأبقار، و809 من الجاموس بالعترة "19"، وتحصين 3605 من الأغنام، و495 من الماعز بتحصين ريف "1"، وتحصين 664 حيوانًا ضد مرض السعار.

تسجيل بطاقات وتأمين علي الماسية وحملات علي محال الجزارة والدواجن

كما جاء في التقرير، أنه تم التأمين على 36477 حيوانا ، وتسجيل بطاقات الي 44919 حيوانًا، وترقيم 41739 حيوانًا كبيرًا، وترقيم 3103 حيوانًا صغيرًا، واستخراج 177بطاقة خيلية، و340 بطاقة لحيوانات أليفة، وترخيص و222 حيوانًا، كما تم الإشراف على الذبح داخل المجازر الحكومية علي 18189 رأس ماشية، و229490 من الدواجن، وتم تشكيل 129 لجنة للتفتيش على الصيدليات والعيادات البيطرية، وتم تشكيل لجان مسح تناسلي بإجمالي 1077 لجنة، وتم علاج 4865 حيوانًا من خلال اللجان، وتم إجراء الصفة التشريحية علي 305 حيوانًا نافقًا، وصرف التعويضات الي 207 من مالكيها طبقًا للشروط المنظمة لذلك، لبدء مشروعات جديدة للثروة الحيوانية، كما شنت المديرية عدد من الحملات على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، تم خلالها تحرير 564 محضرًا لمخالفة الاشتراطات الصحية، وتم ضبط 16 طنًا و681 كليو جرام، من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

قوافل بيطرية وندوات توعوية لمربي الماشية والطيور

اما قطاع الإرشاد والتوعية، فقد نظم 2205 ندوة وحملة توعوية بيطرية للمواطنين ومربي الماشية، لتوعيتهم بأهمية تحصين الماشية وتسجيلها وترقيمها وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها، حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة، والتوعية بخطورة الأمراض المشتركة خاصة أمراض السعار، مع التعريف بالأساليب السليمة لتلقيح الحيوانات بالسلالات الجيدة.

كما تم تنظيم 62 قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع مراكز بحوث صحة الحيوان، والمجتمع المدني، للكشف وعلاج الماشية بمختلف الوحدات البيطرية بشتى أنحاء المحافظة، تم خلالها الكشف وصرف العلاج الي 40735 رأس ماشية، و14574 طائرًا.

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