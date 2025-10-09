الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

أسعار الدقيق اليوم،
أسعار الدقيق اليوم، فيتو

سجلت  أسعار الدقيق، اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر الدقيق المحلي وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية، بينما انخفض سعر طن  الدقيق المستورد.

<strong>اسعار الدقيق اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
اسعار الدقيق اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الدقيق اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الدقيق المستورد اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية له، فضلًا عن سعر الدقيق اليوم في السوق المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية؛ في السطور الأتية: 

<strong>اسعار الدقيق اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الدقيق اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.6 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار الدقيق اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الدقيق اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار طن الدقيق المستورد في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14800 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
<strong>اسعار الدقيق اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الدقيق اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار طن القمح المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية

يشار إلى أن أيضًا تباينت  أسعار القمح المحلي في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13931 جنيها، بارتفاع قدره 152 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 6500 جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الدقيق المعبأ أسعار طن الدقيق اسعار الدقيق سعر الدقيق سعر دقيق سعر كيلو الدقيق

الأكثر قراءة

منتخب إنجلترا يتقدم على ويلز 0/3 وديًا في الشوط الأول

تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني أمام المغرب في الشوط الأول

منتخب مصر الثاني يخسر أمام المغرب 0/2 وديًا

بالمواعيد، أبوظبي تستضيف رسميًا السوبر المصري 6 نوفمبر بمشاركة 4 فرق

بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان

الدنماركي ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة

إعلام إسرائيلي: جلسة الحكومة بخصوص وقف الحرب في غزة تأجلت مجددا لهذا السبب

الكرملين: بوتين يقرر تأجيل القمة الروسية العربية لهذا السبب

خدمات

المزيد

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads