ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

سجلت أسعار الدقيق، اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر الدقيق المحلي وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية، بينما انخفض سعر طن الدقيق المستورد.

أسعار الدقيق اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الدقيق المستورد اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية له، فضلًا عن سعر الدقيق اليوم في السوق المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية؛ في السطور الأتية:

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.6 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار طن الدقيق المستورد في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14800 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار طن القمح المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية

يشار إلى أن أيضًا تباينت أسعار القمح المحلي في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13931 جنيها، بارتفاع قدره 152 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 6500 جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

