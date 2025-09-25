ارتفاع المستورد وانخفاض المحلي، أسعار القمح اليوم في الأسواق

أسعار القمح والدقيق اليوم في الأسواق، سجل سعر القمح ارتفاعًا في الأسواق بجميع الأنواع، فيما استقرت أسعار الدقيق اليوم.

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر القمح المستورد والمحلي، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12400 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12500 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12600 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار القمح والدقيق

أسعار طن القمح المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13822 جنيها، بانخفاض قدره 147 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 2900 جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

أسعار كيلو القمح المحلي في سوق التجزئة

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 25 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار القمح

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 344.51 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 213.78 دولار للطن.

بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 225.82 دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 229.5 دولار للطن.

أسعار الدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.7 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار طن الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14800 جنيه للطن.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15200 جنيه للطن.

