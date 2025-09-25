التموين: تحرير 3 آلاف مخالفة بالأسواق شهريا أبرزها تهريب الدقيق والغش التجاري

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى الحفاظ على المستهلك من خلال منظومة رقابية، لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات تجارية غير مشروعة.

ويأتي هذا الدور في إطار استراتيجية الدولة لضبط منظومة تداول السلع، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

حملات ميدانية مستمرة

وتسير وزارة التموين وفقا لخطة رقابية موسعة، عبر مديرياتها في جميع المحافظات، لضبط الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وتشمل الحملات التفتيش على المخابز لضمان إنتاج رغيف الخبز المدعوم بالوزن والجودة المحددين، ومراقبة منافذ بيع السلع التموينية للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية المعلنة.

مواجهة الغش والاحتكار

ولا تقتصر جهود الوزارة على حملات ضبط الأسواق فحسب، بل تمتد إلى مواجهة عمليات الغش التجاري والاحتكار، حيث يتم تحرير محاضر فورية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة، مع مصادرة السلع غير المطابقة للمواصفات.

كما تتعاون الوزارة مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية الأخرى لتتبع شبكات تهريب الدقيق المدعم والسلع الاستراتيجية.

وقال المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين بالقاهرة ، أن وزارة التموين تنتهج سياسة عمل عبر محورين متوازيين، وهما العمل الرقابي، إضافة إلى زيادة المعروض من السلع وإتاحتها بأسعار مناسبة، خاصة السكر، والأرز، وزيوت الطعام، للمواطنين، للقضاء على الاحتكار وقطع الطريق على ضعاف النفوس.

ضبط الأسواق والتفتيش على الأغذية والمنتجات المعروضة

وأضاف أنه يتم التنسيق مع مديرية الطب البيطري للتفتيش على اللحوم الطازجة، ومديرية الصحة، وهيئة سلامة الغذاء للرقابة على الأغذية، وإدارة الدمغة والموازين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات المتعلقة بالأعمال الرقابية وضبط الأسواق والتفتيش على الأغذية والمنتجات المعروضة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في القاهرة، أنه يتم تحرير شهريًا ما يقرب من 3000 مخالفة في الأسواق، أبرزها تهريب الدقيق، والغش التجاري، والسلع الغذائية والاستهلاكية الفاسدة.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافٍ، ولا توجد أزمة في توافر أي صنف للمستفيدين من البطاقات التموينية أو السوق المحلية.

وأوضح أنه يتم طرح كيلو السكر الحر بـ28 جنيهًا في سوق اليوم الواحد، وزجاجة الزيت 800 مل بسعر 54 جنيهًا في أسواق اليوم الواحد، إضافة إلى المعارض السلعية التي يتم إقامتها في كافة أنحاء العاصمة، فضلا عن المجمعات الاستهلاكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.