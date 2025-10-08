اللواء نبيل شكري، عاشق المقاتلات.. شارك في أطول معركة جوية في التاريخ خلال أكتوبر

بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد أكتوبر والذكرى الـ52 على انتصار أكتوبر عام 1973، الذي حققت خلاله القوات المسلحة أعظم انتصار على العدو الإسرائيلي.

انتصارات أكتوبر ١٩٧٣، شهدت مشاركة عدد كبير من الأبطال في صفوف القوات المسلحة المصرية وكافة الأسلحة.

وبمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لحرب اكتوبر، والتفوق المصري الكبير على إسرائيل نسلط الضوء على بطل من أبطال القوات الجوية، وهو اللواء نبيل شكري الحاصل على وسام النجمة العسكرية في حربي أكتوبر والاستنزاف.

الميلاد والنشأة

البطل نبيل شكري، التحق بالكلية الجوية في 1954 وتخرج فيها 15 سبتمبر 1956، في فترة كان الوطن فيها يمر بمحنة العدوان الثلاثى من ثلاث دول هي: فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، ولكنه لم يكن يعرف المستحيل، تدرب على المقاتلات التي كانت عشقه الأكبر.

دوره في حرب أكتوبر المجيدة

خلال حرب أكتوبر، كان نبيل شكري قائد "اللواء 102 مقاتلات" بقاعدة المنصورة الجوية التي شاركت فى موقعة المنصورة الجوية، وسُميت بأطول معركة جوية في التاريخ، وأسقط فيها سلاح الجو المصري 18 طائرة إسرائيلية ولاذ الباقي بالفرار، فأصبح يوم 14 أكتوبر 1973 اليوم الذي تحتفل فيه القوات الجوية المصرية بأكبر انتصاراتها وجعلته عيدًا لها.

الوفاة

وخلال العام الماضي ٧ مايو ٢٠٢٤، رحل عن دنيانا بعد أن قدم خلال حياته بطولات خالدة لا يمكن أن تنسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.