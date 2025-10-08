كان فاكره حي وهيسلم عليه، طفل ينهار بالبكاء لاكتشافه وفاة النبي أثناء زيارة قبره (فيديو)

طفل ينهار بالبكاء عند زيارة قبر رسول الله، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا لانهيار طفل صغير من البكاء، لعدم رؤيته لرسول الله عندما زار المسجد النبوي مع عائلته في المدينة المنورة.

مقطع مؤثر لطفل ينهار بالبكاء لاكتشافه وفاة رسول الله

ويظهر مقطع الفيديو المؤثر طفل صغير، لا يتعدى عمره الـ5 سنوات، وكان يبكي بشدة أثناء زيارته لـقبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في المدينة المنورة، حيث كان معتقدًا أنه سيزور النبي، صلى الله عليه وسلم، ويسلم عليه، لكنه اكتشف أن رسول الله مات وأنه يزور قبره، ما أدى لانهياره بالبكاء.

طفل ينهار بالبكاء عند زيارة قبر رسول الله، فيتو



وظهر الطفل في حالة بكاء شديدة، وكان يقول: "كنت عايز أشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فردت عليه والدته "إحنا جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه بتبكي، يلا نسلم عليه ونقول له السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله"

وعن سبب بكائه، قال الطفل: "أنا بكيت لأن رسول الله ميت"، وردت عليه والدته "إن رسول الله معروف أنه في حتة حلوة"، ليجيب الطفل "اسمها الجنة".

بكاء الطفل لوفاة رسول الله يثير تفاعل النشطاء

تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع انهيار الطفل بالبكاء، لاعتقاده أن رسول الله حي وكان يريد أن يسلم عليه، ومفاجأته بأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، توفي.

وعلق النشطاء على انهيار الطفل بالبكاء قائلين: "كان فاكر أنه رايح يشوف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لكنه اكتشف أن النبي مات وأنه يزور قبره، كان نفسه يشوف النبي، أنها حالة الإخلاص والطهر التي يعيشها الأطفال".

وردت البلوجر زينب صديق: "محتاج الأم تعرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وتجاوب على اسألته".

وعلقت البلوجر دينا ماهر: "ياه على البراءة ربنا يجمعك مع رسول الله بعد عمر طويل ليك ياحبيبي".

بكاء الطفل عند زيارة قبر رسول الله، فيتو



وردت البلوجر مها راشد فقالت: " ماشاءالله تبارك الرحمن ربنا يحفظك ويحميك ويبارك فيك حبيبتى ويجعلك من الصالحين عليه أفضل الصلاة والسلام".

وعلق البلوجر خالد مرعي قائلًا: "ما شاء الله الولد جميل جدا، الله يحفظه لأمه وينفع بيه أمة الإسلام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.