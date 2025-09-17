علي جمعة عن مكانة "رسول الله": "خير من العرش ولا يعلوه نبي"

كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، عن مكانة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أنه أعظم البشر والمخلوقات، ووصفه بأنه خير من "العرش"، وليس لنبي أو مخلوق أن يتفوق عليه في خصاله.

رسول الله أعظم الخلق وخير من العرش

وأوضح الدكتور على جمعة أن الله امتدح رسوله، صلى الله عليه وسلم، في نسبه فكان أنسبَ الأنبياء بين أقوامهم، وكان أنسبَ القوم على الإطلاق.

رسول الله أعظم الخلق، فيتو

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء: "إن عظمة رسول الله، صلى الله عليه وسلم هو أعظم البشر، "أنا سيد ولد آدم ولا فخر"، بل هو أعظم المخلوقات، فهو خير من العرش، ولا ينبغي لنبي أو لمخلوق أن يتفوق عليه في أي خصلة من خصال المدح والنسب".

وعن مدح الله لرسوله، قال جمعة: "مدح الله سبحانه وتعالى نسبه الشريف فقال: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: أي في أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيًا".

النبي محمد أنسب الأنبياء بين أقوامهم

أما نسب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال عنه علي جمعة: "كان أنسبَ الأنبياء بين أقوامهم، وكان أنسبَ القوم على الإطلاق، كما أخبر، صلى الله عليه وسلم، عن ذلك؛ فعن واثلة بن الأسقع أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم".

وتابع الدكتور علي جمعة "عن عمِّه العباس رضي الله عنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله خلق الخلق، فجعلني من خيرهم، من خير قرنهم، ثم تخيَّر القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخيَّر البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسًا وخيرهم بيتًا".

وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "هو سيدنا أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان".

وتابع: "وأمُّه، صلى الله عليه وسلم، السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب المذكور في نسبه، صلى الله عليه وسلم، وهو الجد الخامس له، صلى الله عليه وسلم".

نسبٌ كأن عليه من شمس الضحى * نُورًا ومن فلقِ الصبــــــــاح عمودا

ما فيـــــه إلا سيــــدٌ مــــن سيــــــد * حــــاز المكارمَ والتقــى والجـــودا

واختتم جمعة قائلًا: "فسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق على الإطلاق، نفعنا الله به في الدنيا والآخرة، وجعلنا على أثره نسير".

