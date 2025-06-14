الأزهر للفتوى عن حكم زيارة قبر النبي: من أعظم الطاعات وأجل القربات

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن زيارة القبر الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، سنةٌ مؤكَّدةٌ وعملٌ يقَرِّب العبد إلى الله ويعتبر من أفضل القربات التي أجمع على فضيلتها علماء الأمة في مختلف العصور.

الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة مؤكَّدة

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على موقع النواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن الأحاديث النبوية التي وردت في هذا الخصوص تدل على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج الدارقطني - وحسّنه الذهبي والسيوطي - أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: «مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لهُ شَفَاعتِي»، وفي رواية أخرى أخرجه الطبراني في الأوسط: «مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبري بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي».

وأفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن مجموع هذه الأحاديث يصل إلى درجة القطع في الدلالة على استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لما لها من عظيم الأثر في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والنيل من شفاعته في الدارين.

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