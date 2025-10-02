مفتي الجمهورية يستقبل رئيس "التنظيم والإدارة" لتطوير الأداء المؤسسي لدار الإفتاء

استقبل أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، السيد المهندس، حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد المرافق له، بمقر دار الإفتاء المصرية.

مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير الأداء المؤسسي لدار الإفتاء

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أن دار الإفتاء المصرية ماضية في مسيرة تحديث شاملة تستهدف ترسيخ كفاءتها المؤسسية، وتطوير أدواتها العلمية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تشهد خطوات عملية نحو توسيع شبكة الفروع على مستوى المحافظات، والاستثمار في تنمية الكوادر البشرية ورفع مستوى الخدمات المقدَّمة للجمهور، بما يواكب متطلبات العصر، ويواجه التحديات الفكرية والدينية الراهنة، معربًا عن اعتزازه بالدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في النهوض والارتقاء بالمنظومة الإدارية للدولة ومؤسساتها المختلفة.

من جانبه، ثمَّن المهندس حاتم نبيل الجهود المبذولة داخل دار الإفتاء لتحقيق طفرة مؤسسية واضحة، مؤكدًا حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تقديم كل أشكال الدعم الفني والإداري، وتوظيف خبراته في مجالات التحول الرقمي وتحديث الهياكل الوظيفية، بما يسهم في تعزيز قدرة دار الإفتاء على مواصلة رسالتها الدينية والوطنية بكفاءة أكبر وعلى نطاق أوسع.

تعزيز مسارات التعاون المؤسسي ودعم خطط التطوير والتوسع التي تشهدها دار الإفتاء المصرية

جدير بالذكر أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع مفتي الجمهورية، برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في غضون ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز مسارات التعاون المؤسسي، ودعم خطط التطوير والتوسع التي تشهدها دار الإفتاء المصرية، في عهد أ.د نظير محمد عياد مفتي الجمهورية.

