أخبار مصر

رئيس التنظيم والإدارة يلتقي خريجي برنامج "إسليسكا" لإعداد القيادات المستقبلية

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس التنظيم والإدارة، فيتو

التقى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعدد من موظفي الجهاز من خريجي برنامج "إسليسكا" للتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية، وذلك بمقر الجهاز.

وهنأ رئيس الجهاز الموظفين على إنجازهم العلمي، مؤكدا حرص الجهاز على الاستثمار في تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة الكوادر العاملة به، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير المؤسسي للدولة المصرية.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن العلم لا يكتمل أثره إلا بالتطبيق العملي، موضحا أن القيمة الحقيقية للتحصيل الأكاديمي تظهر عندما ينعكس على تحسين بيئة العمل ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي. وأضاف أن المعرفة تختبر بقدرتها على تقديم حلول واقعية، وأن مواجهة التحديات قد تكون جزءا من رحلة التعلم إذا تحولت إلى خبرة تدفع نحو النجاح.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز يولي اهتماما بتشجيع الكوادر على تنمية معارفهم ومهاراتهم، وتوظيفها لخدمة العمل العام، بما يضمن استمرار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

 

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الجهاز كلمة إلى الخريجين، دعاهم فيها إلى أن يكونوا قدوة في الالتزام والجدية، وأن يترجموا ما اكتسبوه من علم ومعرفة إلى خطوات عملية تسهم في تطوير بيئة العمل الحكومي، مؤكدا أن مستقبل الجهاز والدولة عموما مرهون بقدرة الكفاءات الشابة على الإبداع وتحمل المسئولية.

من جانبهم، أعرب الخريجون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجهاز على دعمه المتواصل للكوادر الشابة، مؤكدين عزمهم على توظيف ما اكتسبوه من خبرات أكاديمية في الارتقاء بمنظومة العمل داخل الجهاز، والإسهام الفعال في جهود تطوير الإدارة الحكومية.

