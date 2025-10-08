القوة الضاربة الهجومية، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي

استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيلة الأساسية، التي ينوي الدفع بها في مواجهة جيبوتي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الليلة، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته اليوم أمام جيبوتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه

حسام حسن، فيتو

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على نظيره منتخب جيبوتي في لقاء اليوم إلى أي نتيجة إيجابية، وهو ما يرفع رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، يحسم بها رسميا بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

تنقل مباراة مصر وجيبوتي مجانًا وحصريًا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.