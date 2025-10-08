سرايا القدس تبث مشاهد استهداف جنود وآليات جيش الاحتلال بغزة

بثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لاستهداف جنود وآليات جيش الاحتلال بقذائف الهاون شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: “أسرى العدو لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها الكيان الصهيوني بإنهاء الحرب”.

سرايا القدس: أسرى العدو لن يروا النور إلا بصفقة توقف الحرب

وأضافت سرايا القدس: “نؤكد أننا وكل فصائل المقاومة لن ندخر جهدا لإيجاد الوسيلة لإنهاء الحرب ومعاناة شعبنا، ونؤكد أن سلاح المقاومة وجد لتحرير الأرض ولقتال العدو”.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة بين حماس والكيان الصهيوني حول مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.