سرايا القدس تبث مشاهد استهداف جنود وآليات جيش الاحتلال بغزة

بثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لاستهداف جنود وآليات جيش الاحتلال بقذائف الهاون شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: “أسرى العدو لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها الكيان الصهيوني بإنهاء الحرب”.

وأضافت سرايا القدس: “نؤكد أننا وكل فصائل المقاومة لن ندخر جهدا لإيجاد الوسيلة لإنهاء الحرب ومعاناة شعبنا، ونؤكد أن سلاح المقاومة وجد لتحرير الأرض ولقتال العدو”.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة بين حماس والكيان الصهيوني حول مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

